Entrelinhas

A concessão do esgoto não é um problema só para Bauru. A de Prefeitura de Marília deve publicar nesta quinta (25) decreto anulando a concorrência pública o contrato firmado com a empresa RIC Ambiental - Água e Esgoto de Marília S/A, no governo anterior. De acordo com o jornal O Dia, a decisão foi fundamentada em irregularidades no processo licitatório e em prejuízos financeiros considerados graves ao município, segundo estudo da Fundação Instituto de Administração (FIA), vinculada à USP.

A RIC Ambiental continuará responsável provisoriamente pelos serviços de abastecimento de água e esgoto, mas está proibida de realizar novos investimentos e de distribuir lucros e dividendos até a realização de nova licitação, informou o jornal. O decreto também determinou o envio integral do processo ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas para adoção de providências cabíveis.

Auditoria interna

A Funprev Bauru reitera que não registrou qualquer desconto irregular em aposentadorias e pensões, como ocorreu com o INSS. A fundação informou ainda que não abriu sindicância interna para apurar denúncias, por não haver indícios de irregularidades. Mesmo assim, para reforçar os mecanismos de controle, foram publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (23) duas instruções normativas. Uma delas estabelece auditorias internas e periódicas dos descontos em folha. A outra disciplina os chamados descontos facultativos.