Entrelinhas

Dor de cabeça
A concessão do esgoto não é um problema só para Bauru. A de Prefeitura de Marília deve publicar nesta quinta (25) decreto anulando a concorrência pública o contrato firmado com a empresa RIC Ambiental - Água e Esgoto de Marília S/A, no governo anterior. De acordo com o jornal O Dia, a decisão foi fundamentada em irregularidades no processo licitatório e em prejuízos financeiros considerados graves ao município, segundo estudo da Fundação Instituto de Administração (FIA), vinculada à USP.
Prejuízo
A RIC Ambiental continuará responsável provisoriamente pelos serviços de abastecimento de água e esgoto, mas está proibida de realizar novos investimentos e de distribuir lucros e dividendos até a realização de nova licitação, informou o jornal. O decreto também determinou o envio integral do processo ao Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas para adoção de providências cabíveis.
Auditoria interna
A Funprev Bauru reitera que não registrou qualquer desconto irregular em aposentadorias e pensões, como ocorreu com o INSS. A fundação informou ainda que não abriu sindicância interna para apurar denúncias, por não haver indícios de irregularidades. Mesmo assim, para reforçar os mecanismos de controle, foram publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (23) duas instruções normativas. Uma delas estabelece auditorias internas e periódicas dos descontos em folha. A outra disciplina os chamados descontos facultativos.
Prevenção
As instruções normativas foram elaboradas com base em apontamentos técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo a Funprev, as auditorias previstas não têm caráter excepcional ou investigativo, mas sim preventivo, como forma de garantir a verificação sistemática dos procedimentos adotados.
Manga 1
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira (24), que a prioridade para as eleições de 2026 passa a ser a disputa por uma vaga no Senado. Segundo ele, além de seu próprio partido, o Republicanos, as legendas União Brasil e PRTB também fizeram convite para que ele concorra ao cargo.
Manga 2
Anteriormente, Manga avaliava uma pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo, cenário que ainda não está totalmente descartado. A possibilidade dependerá se o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), realmente for disputar a Presidência da República. "No momento, estou muito feliz com as considerações para o Senado", afirmou.