Sesi Vôlei Bauru encara o Osasco São Cristóvão Saúde nesta quarta

A disputa da liderança da primeira fase do Campeonato Paulista 2025 ficou para a última rodada. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde nesta quarta-feira (24), às 20h, no Ginásio Professor José Liberatti. A partida é válida pela sétima e última rodada do estadual, e tem transmissão do Sportv 2.

Na última rodada, o Sesi Vôlei Bauru venceu o Realizar Santos por 3 sets a 0, jogando em casa. Com a vitória, a equipe bauruense chegou nos 17 pontos em seis vitórias, nas seis partidas disputadas. O Osasco São Cristóvão Saúde também chega invicto na última rodada do estadual, com vitória de 3 a 0 sobre o Paulistano Barueri fora de casa.

Para virar líder da primeira fase do Paulista 2025, o Sesi Vôlei Bauru precisa vencer a equipe de Osasco fora de casa. O primeiro colocado da fase classificatória ao fim das sete rodadas enfrenta o quarto colocado, este que ainda será definido na última rodada.