Sesi Vôlei Bauru encara o Osasco São Cristóvão Saúde nesta quarta

A disputa da liderança da primeira fase do Campeonato Paulista 2025 ficou para a última rodada. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Osasco São Cristóvão Saúde nesta quarta-feira (24), às 20h, no Ginásio Professor José Liberatti. A partida é válida pela sétima e última rodada do estadual, e tem transmissão do Sportv 2.
Na última rodada, o Sesi Vôlei Bauru venceu o Realizar Santos por 3 sets a 0, jogando em casa. Com a vitória, a equipe bauruense chegou nos 17 pontos em seis vitórias, nas seis partidas disputadas. O Osasco São Cristóvão Saúde também chega invicto na última rodada do estadual, com vitória de 3 a 0 sobre o Paulistano Barueri fora de casa.
Para virar líder da primeira fase do Paulista 2025, o Sesi Vôlei Bauru precisa vencer a equipe de Osasco fora de casa. O primeiro colocado da fase classificatória ao fim das sete rodadas enfrenta o quarto colocado, este que ainda será definido na última rodada.
O último encontro entre Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão Saúde foi na final da Superliga 2024/25, com vitória da equipe de Osasco por 3 sets a 1. Na última temporada, foram sete jogos entre os dois times paulistas, com seis vitórias da equipe osasquense.
No elenco do Sesi Vôlei Bauru, as duas opostas, Bruna Moraes e Nia Reed, chegam como as maiores pontuadoras. Bruna somou 63 pontos, enquanto sua parceira de posição, Nia, fez 56. Nos pontos de saque, Isa Rocha e Nia Reed são destaque, com quatro aces para cada jogadora. Em bloqueios, Thays é a líder com 18 pontos no fundamento.