Bauru Basket encara o Mr. Moo/São José no jogo 2 das quartas

Nesta quarta-feira (24), às 19h30, o Bauru Basket entra em quadra na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, para enfrentar o Mr. Moo/São José. O duelo será o jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo na FPB TV (canal no YouTube). A série é disputada no formato melhor de três - e o Dragão está em vantagem após a vitória por 84 x 77 no ginásio Panela de Pressão.

O técnico Paulo Jaú elogiou a postura do time bauruense no primeiro confronto, mas reforçou que a equipe não pode se acomodar: "Gostei muito da nossa atuação no último jogo, principalmente pela atuação coletiva. Mas é uma construção de longo prazo. Independentemente dos resultados, nossa temporada não acaba nesta semana: temos Sul-Americana pela frente, assim como o início do NBB daqui a 20 dias. Então precisamos ter isso em mente e sempre buscar a evolução."

O treinador segue com os desfalques do armador Vinicius e do ala Wesley Mogi, ambos com problemas musculares. Porém, Jaú acredita que algumas circunstâncias podem ser favoráveis aos seus comandados. "O São José só tem a vitória como alternativa, e precisamos fazer com que os jogadores deles sintam essa pressão. Mas não tem mágica. A cada jogo temos que corrigir alguma coisa, com ajustes na defesa e no ataque. E fora de casa, a valorização da posse de bola é fundamental", concluiu o técnico.