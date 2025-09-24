Bauru recebe mais de 10 mil plantas no Festival de Orquídeas

Neste início de primavera, a cidade de Bauru se prepara para receber um espetáculo de cores, aromas e variedades com o Festival de Orquídeas e Suculentas, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Clube Nipo Bauru. Com entrada gratuita, o evento promete encantar moradores e visitantes de toda a região.

O público encontrará mais de 10 mil orquídeas e flores de diversas espécies à venda, incluindo opções raras e colecionáveis, além de suculentas, cactos e materiais de cultivo como adubos e substratos, que poderão ser adquiridos a preços acessíveis, direto dos produtores. A programação conta ainda com feira de artesanato e uma ampla área de alimentação, garantindo um passeio completo e agradável para toda a família.

Segundo Bento de Souza, um dos organizadores do evento, o festival é uma incrível aproximação com a natureza. "Queremos oferecer à população um ambiente diferente, onde seja possível admirar a beleza das plantas, aprender sobre cultivo e ainda viver momentos em família, unindo cultura, bem-estar e encantamento", destaca.