Moradores ficam 24h sem energia após ventania; reparos em curso

Moradores de diversos bairros de Bauru relataram ter ficado por 24 horas ou mais sem energia elétrica após a forte ventania que atingiu a cidade. As rajadas atingiram até 90 quilômetros por hora e causaram estragos em várias regiões da cidade, que estão sendo reparados pela Prefeitura conforme a capacidade de atendimento de suas equipes.

Nesta terça-feira (23), o Programa Cidade 360, parceria do Jornal da Cidade/JCNET e 96FM, recebeu inúmeras queixas de moradores cujas casas seguiam sem acesso à energia elétrica, com perda de alimentos armazenados na geladeira e, em alguns casos, também com dificuldades no abastecimento de água.

Entre as regiões afetadas pela falta de energia, estavam ruas do Jardim Araruna, Bela Vista, Parque Jaraguá, Jardim Celina, Vila Paraíso, Vila Rocha, Jardim Tangarás, Santa Edwirges e trechos da avenida Pinheiro Machado. No Jardim Solange, a rede elétrica funcionava apenas em meia-fase, deixando geladeiras, portões eletrônicos e chuveiros desligados. Já famílias da Vila Industrial e do Alto Paraíso, além de estarem às escuras, informaram não ter água nas torneiras.