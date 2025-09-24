Moradores ficam 24h sem energia após ventania; reparos em curso

Moradores de diversos bairros de Bauru relataram ter ficado por 24 horas ou mais sem energia elétrica após a forte ventania que atingiu a cidade. As rajadas atingiram até 90 quilômetros por hora e causaram estragos em várias regiões da cidade, que estão sendo reparados pela Prefeitura conforme a capacidade de atendimento de suas equipes.
Nesta terça-feira (23), o Programa Cidade 360, parceria do Jornal da Cidade/JCNET e 96FM, recebeu inúmeras queixas de moradores cujas casas seguiam sem acesso à energia elétrica, com perda de alimentos armazenados na geladeira e, em alguns casos, também com dificuldades no abastecimento de água.
Entre as regiões afetadas pela falta de energia, estavam ruas do Jardim Araruna, Bela Vista, Parque Jaraguá, Jardim Celina, Vila Paraíso, Vila Rocha, Jardim Tangarás, Santa Edwirges e trechos da avenida Pinheiro Machado. No Jardim Solange, a rede elétrica funcionava apenas em meia-fase, deixando geladeiras, portões eletrônicos e chuveiros desligados. Já famílias da Vila Industrial e do Alto Paraíso, além de estarem às escuras, informaram não ter água nas torneiras.
Além dos prejuízos particulares, equipamentos públicos também foram impactados. O Terminal Rodoviário sofreu destelhamento de parte da cobertura e segue com parte da estrutura isolada. Para manter o funcionamento, a Emdurb providenciou a instalação de um gerador e realocou o serviço de embarque e desembarque de passageiros na área externa. O estacionamento, onde uma árvore de grande porte caiu, já foi liberado.
PRIORIDADE
Com apoio de maquinários pesados, equipes das secretarias de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente seguiram mobilizadas para a limpeza das vias e retirada de árvores, com prioridade para as que obstruíram o fluxo de veículos e de pedestres ou que ofereciam risco a imóveis. A população ainda pode comunicar ocorrências pelo WhatsApp (14) 3281-9363.
Já na área da mobilidade, quase todos os semáforos voltaram a funcionar, com alguns cruzamentos ainda inoperantes após mais de 24 horas. Segundo a CPFL, pelo menos 20 equipes de outras cidades foram deslocadas a Bauru para ajudar no restabelecimento do abastecimento nas regiões afetadas.
A Defesa Civil registrou destelhamento de casas na Vila Dutra e na Pousada da Esperança, mas todas as famílias foram acolhidas em residências de parentes e ninguém ficou ferido. Na área da Saúde, a UBS do Núcleo Gasparini funcionou sem eletricidade. Já na Educação, todas as escolas da rede municipal tiveram aulas normais.
Segundo o DAE, instabilidades na rede elétrica ainda têm causado desligamentos pontuais de poços, com previsão de recuperação completa do sistema até esta quarta-feira. As regiões mais afetadas são as da Vila Dutra, Nova Esperança, Centro, Altos da Cidade e bairros do Grupo 1 do rodízio (Vila Popular, Jardim Ferraz e proximidades).