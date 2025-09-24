Entrelinhas

Embora o prazo para a entrega dos envelopes da concorrência pública da concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa fosse na segunda-feira (22), a Prefeitura de Bauru só publicou a suspensão da licitação — determinada pela Justiça em caráter liminar na última quinta-feira (18) — no Diário Oficial desta terça-feira (23).

Esse atraso gerou uma "expectativa nervosa" entre os envolvidos na disputa. A coluna apurou que representantes de empresas interessadas chegaram a vir à cidade preparados para apresentar propostas, na esperança de que a Prefeitura conseguisse reverter a decisão judicial com um recurso no plantão do Tribunal de Justiça (TJ) — o que não se concretizou. O governo postou a informação, segunda-feira (22) de manhã, no link do processo, em seu site.

Sabesp também

Na matéria que o JC/JCNET publicou na semana passada sobre a decisão da juíza Ana Graça Lima Aiello sobre a concessão da liminar que suspendeu o certame, constava que o pedido havia sido feito pela Aegea. O que é correto. Mas também a Sabesp, agora privatizada, fez o mesmo pedido, unificado na decisão da magistrada.