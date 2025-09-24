Entrelinhas

Na prorrogação
Embora o prazo para a entrega dos envelopes da concorrência pública da concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa fosse na segunda-feira (22), a Prefeitura de Bauru só publicou a suspensão da licitação — determinada pela Justiça em caráter liminar na última quinta-feira (18) — no Diário Oficial desta terça-feira (23).
Muita ansiedade
Esse atraso gerou uma "expectativa nervosa" entre os envolvidos na disputa. A coluna apurou que representantes de empresas interessadas chegaram a vir à cidade preparados para apresentar propostas, na esperança de que a Prefeitura conseguisse reverter a decisão judicial com um recurso no plantão do Tribunal de Justiça (TJ) — o que não se concretizou. O governo postou a informação, segunda-feira (22) de manhã, no link do processo, em seu site.
Sabesp também
Na matéria que o JC/JCNET publicou na semana passada sobre a decisão da juíza Ana Graça Lima Aiello sobre a concessão da liminar que suspendeu o certame, constava que o pedido havia sido feito pela Aegea. O que é correto. Mas também a Sabesp, agora privatizada, fez o mesmo pedido, unificado na decisão da magistrada.
Nova retomada
Também foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23) a retomada da licitação para exploração econômica e comercial do restaurante do Zoológico Municipal. O espaço foi entregue há mais de um ano e segue fechado devido a uma controvérsia envolvendo a Prefeitura e o empresário responsável pela cantina do local.
Inabilitada 1
Segundo a prefeitura, o empresário teria tentado burlar as regras do edital, utilizando o CNPJ da própria cunhada para assumir o novo espaço. O posicionamento da Prefeitura é contestado pelo empresário e por sua cunhada, que chegou a vencer a primeira fase da licitação no dia 6 de junho. Mesmo assim, a empresa dela foi posteriormente inabilitada.
Inabilitada 2
Recursos foram apresentados, mas negados, como também consta do DOM desta terça (23). O caso é mais um capítulo de uma disputa que já se arrasta por três licitações. A obra do restaurante do Zoo foi entregue em março de 2024, sete anos após a assinatura da ordem de serviço, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Agostinho (PSB).
Emenda
O vereador André Maldonado (PP) informa que obteve uma verba de aproximadamente R$ 100 mil para saúde de Bauru. Foi através de uma emenda parlamentar do deputado federal Fausto Pinato (PP).