Mais de 60 árvores foram derrubadas pelo vendaval em Bauru

O vendaval que atingiu Bauru nesta segunda-feira (22), com pouca chuva, derrubou mais de 60 árvores em diversos bairros, de acordo com a Defesa Civil.

Equipes do próprio órgão, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e de outras pastas, inclusive com apoio da CPFL, trabalham nas ruas realizando a limpeza e desobstruindo vias públicas.

Veja como informar queda

A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) informa que o telefone da Coordenadoria de Políticas Públicas de Desenvolvimento Urbano Sustentável, setor responsável pela retirada de árvores caídas e galhos quebrados, está com o telefone fora de serviço temporariamente, por conta de instabilidades após os ventos fortes nesta segunda-feira (22).

Em caso de necessidade de acionar a pasta devido a árvores caídas ou galhos quebrados, a população deve entrar em contato no WhatsApp (14) 3281-9363, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.