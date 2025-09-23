24 de setembro de 2025
PREJUÍZO 

Mais de 60 árvores foram derrubadas pelo vendaval em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos Thayna Polin / Prefeitura de Bauru.
Equipe da CPFL trabalhando em Bauru
Equipe da CPFL trabalhando em Bauru

O vendaval que atingiu Bauru nesta segunda-feira (22), com pouca chuva, derrubou mais de 60 árvores em diversos bairros, de acordo com a Defesa Civil.
Equipes do próprio órgão, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e de outras pastas, inclusive com apoio da CPFL, trabalham nas ruas realizando a limpeza e desobstruindo vias públicas.

Veja como informar queda

A Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) informa que o telefone da Coordenadoria de Políticas Públicas de Desenvolvimento Urbano Sustentável, setor responsável pela retirada de árvores caídas e galhos quebrados, está com o telefone fora de serviço temporariamente, por conta de instabilidades após os ventos fortes nesta segunda-feira (22).

Em caso de necessidade de acionar a pasta devido a árvores caídas ou galhos quebrados, a população deve entrar em contato no WhatsApp (14) 3281-9363, com atendimento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

