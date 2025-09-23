Profissional do Noroeste é instrutor de licença da CBF

O treinador de goleiros do Noroeste, Moisés Campos, também faz parte do seleto time de instrutores do curso Pro para obtenção da Licença de Treinadores de Goleiros da CBF Academy, o programa oficial de capacitação da entidade máxima do futebol brasileiro. Nesta semana, ele está em Florianópolis (SC), onde ministra a metodologia para a formação de novos profissionais no Centro de Treinamento do Figueirense.

O Norusca destaca que é um orgulho para a equipe ter esse nível de excelência em sua comissão técnica.

Moisés Campos explica que as licenças da CBF Academy têm como objetivo formar e qualificar o trabalho dos profissionais, oferecendo bases metodológicas, conceituais e práticas, alinhadas às novas tendências, para que cada treinador esteja preparado para desenvolver goleiros com uma visão moderna de jogo.