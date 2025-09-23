Profissional do Noroeste é instrutor de licença da CBF

O treinador de goleiros do Noroeste, Moisés Campos, também faz parte do seleto time de instrutores do curso Pro para obtenção da Licença de Treinadores de Goleiros da CBF Academy, o programa oficial de capacitação da entidade máxima do futebol brasileiro. Nesta semana, ele está em Florianópolis (SC), onde ministra a metodologia para a formação de novos profissionais no Centro de Treinamento do Figueirense.
O Norusca destaca que é um orgulho para a equipe ter esse nível de excelência em sua comissão técnica.
Moisés Campos explica que as licenças da CBF Academy têm como objetivo formar e qualificar o trabalho dos profissionais, oferecendo bases metodológicas, conceituais e práticas, alinhadas às novas tendências, para que cada treinador esteja preparado para desenvolver goleiros com uma visão moderna de jogo.
“A ideia é formar profissionais conscientes, preparados para lidar com diferentes contextos, compartilhar experiências e fortalecer a identidade do futebol brasileiro. Eu, particularmente, já ministro aulas há quatro anos e tenho visto de perto esse processo transformador”, destaca o treinador de goleiros do Alvirrubro.
Pré-temporada
Moisés Campos também falou sobre sua expectativa para iniciar a pré-temporada do Paulistão 2026. “Minhas expectativas no Noroeste são de construir um ambiente de trabalho que potencialize ao máximo o desempenho dos goleiros, dando a eles condições de evoluir em todos os aspectos — físico, técnico, tático e psicológico. Eu sei que o Paulistão é um campeonato extremamente competitivo e acredito que nossa força estará no detalhe do treinamento diário, na união do grupo e na consistência da preparação”, frisa o profissional do clube, que chegou recentemente, no final de agosto, antes das quartas de final da Copa Paulista.
Ele acrescenta que o objetivo dos treinos, que iniciarão a partir de 15 de novembro, é que os goleiros do Noroeste não apenas estejam prontos para corresponder, mas também para serem referência dentro da equipe e contribuírem diretamente para o sucesso do clube.
“Com certeza, da minha parte, não faltará empenho e determinação para que os objetivos sejam conquistados”, finaliza.
Com uma trajetória sólida de 13 anos de experiência, Moisés traz no currículo passagens marcantes pela Seleção Olímpica do Egito e seis temporadas no Corinthians.
Hoje, o Noroeste tem um goleiro com contrato definido para o Paulistão 2026, Jeferson Romário. Mais dois atletas serão contratados pela direção do clube.