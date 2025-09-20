20h após vendaval, bairros estão sem energia e água em Bauru

Cerca de 20 horas depois do vendaval que atingiu Bauru, imóveis residenciais e comerciais de vários pontos da cidade ainda estão sem energia ou sem água. Muitos, sem os dois. Permanecem no escuro, casas do situadas no Jardim Gasparini e em alguns trechos da Vila Falcão, por exemplo. No Jardim Tangarás, há residências apenas em meia fase.

Chegaram ao JCNET, inclusive, reclamações de famílias que perderam alimentos armazenados na geladeira. A preocupação também foi demonstrada pelo munícipe Junior Ribeiro.

A reportagem aguarda um novo posicionamento da CPFL, que ao longo desta segunda-feira conseguiu restabelecer a energia em parte da cidade. Em nota, a empresa de energia disse apenas que a maior parte dos clientes de Bauru já teve o fornecimento restabelecido após o temporal. "As equipes seguem em campo até a conclusão total dos atendimentos pontuais. A companhia reforça a orientação para que ninguém deve se aproxime de fios ou objetos em contato com a rede elétrica. Nessas situações, a população deve acionar a distribuidora ou a Defesa Civil", diz o texto. Os canais de atendimento são o site www.cpfl.com.br, o aplicativo CPFL Energia (iOS e Android), o telefone 0800 010 1010 e o WhatsApp (19) 99908-8888.

DAE