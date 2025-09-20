20h após vendaval, bairros estão sem energia e água em Bauru

Cerca de 20 horas depois do vendaval que atingiu Bauru, imóveis residenciais e comerciais de vários pontos da cidade ainda estão sem energia ou sem água. Muitos, sem os dois. Permanecem no escuro, casas do situadas no Jardim Gasparini e em alguns trechos da Vila Falcão, por exemplo. No Jardim Tangarás, há residências apenas em meia fase.
Chegaram ao JCNET, inclusive, reclamações de famílias que perderam alimentos armazenados na geladeira. A preocupação também foi demonstrada pelo munícipe Junior Ribeiro.
A reportagem aguarda um novo posicionamento da CPFL, que ao longo desta segunda-feira conseguiu restabelecer a energia em parte da cidade. Em nota, a empresa de energia disse apenas que a maior parte dos clientes de Bauru já teve o fornecimento restabelecido após o temporal. "As equipes seguem em campo até a conclusão total dos atendimentos pontuais. A companhia reforça a orientação para que ninguém deve se aproxime de fios ou objetos em contato com a rede elétrica. Nessas situações, a população deve acionar a distribuidora ou a Defesa Civil", diz o texto. Os canais de atendimento são o site www.cpfl.com.br, o aplicativo CPFL Energia (iOS e Android), o telefone 0800 010 1010 e o WhatsApp (19) 99908-8888.
DAE
A falta de energia afetou unidade do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Neste momento, três (Val de Palmas e Santa Cândida) dos 42 poços profundos continuam inoperantes. Outros ainda podem apresentar oscilação, informa a assessoria de imprensa da autarquia. Nesta segunda-feira (23), 32 ficaram inoperantes.
Mas nesta manhã, muito munícipes ainda reclamam da falta d’água há dias e apontamo problema como mais uma das justificativas do departamento para explicar dificuldades no rodízio implementado em 28 de agosto. Algumas regiões têm ficado bem mais de 24h com a torneira seca.
De acordo com o presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, as equipes da autarquia, em parceria com a CPFL, trabalharam durante toda a madrugada e continuam nas ruas nesta manhã para normalizar a situação.
“Já conseguimos religar a grande maioria dos poços e, felizmente, nenhuma bomba queimou, o que é uma ótima notícia. Nesta manhã de terça-feira, ainda estamos com três poços parados – Val de Palmas, Jardim TV e Santa Cândida – e a energia permanece um pouco instável. Por isso, o abastecimento está se recuperando, mas ainda pode apresentar falhas ao longo do dia, especialmente na região Oeste, como Vila Dutra e Nova Esperança, na região Central e em bairros como Vila Popular e Jardim Ferraz”, detalha Viegas.
Ainda segundo o presidente do DAE, o racionamento na região do Rio Batalha continua. “A pouca chuva que tivemos ajudou, mas não foi suficiente para suspender o rodízio. Hoje a régua marca apenas 1,62 metro, quando o ideal para atender mais de 100 mil munícipes é de 3,2 metros.
“Pedimos a colaboração de todos: por favor, usem a água da caixa-d'água com a máxima economia, apenas para o essencial, como beber e para a higiene”, finaliza o presidente do DAE.