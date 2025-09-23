ABDA é campeã com 239 medalhas: 88 ouro, 82 prata e 69 bronze

A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) foi palco, no último sábado (20/9), do 7º Torneio Regional Petiz à Sênior de Natação - Seletiva Kim Mollo, competição da 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), realizada na piscina olímpica de 50 metros.
O evento reuniu 285 atletas de 8 entidades. A ABDA foi a maior delegação, com 143 nadadores das categorias petiz 1 à júnior 2, todos sob o comando da equipe técnica de natação da instituição.
O torneio abrangeu as categorias petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 a 19 anos) e sênior (20 anos ou mais). Um dos diferenciais da competição foi a pontuação geral por equipes, com entrega de troféus às três instituições mais bem colocadas.
Com desempenho expressivo, o time ABDA conquistou 239 medalhas, sendo 88 de ouro, 82 de prata e 69 de bronze. A entidade sagrou-se campeã geral, somando 3.102 pontos. O vice-campeonato ficou com o Yara Clube de Marília (786 pontos), seguido pela Associação Atlética Botucatuense (637 pontos).
Além de integrar e difundir a natação regional, os torneios da FAP têm papel importante na busca por índices para campeonatos estaduais e nacionais. Esta etapa também definiu a seleção da 3ª Região, que disputará o tradicional Troféu Inter Regional Kim Mollo, em Mococa (SP). "Durante esta semana sairá a lista dos convocados que irão nos representar na competição", destacou o técnico Cristiano Maurício (Max).
O time de natação da ABDA segue agora sua preparação para os próximos desafios do semestre, que incluem o Campeonato Sudeste Petiz, os Campeonatos Estaduais e os Campeonatos Brasileiros de categorias.
A Comissão Técnica, juntamente com a equipe multidisciplinar está satisfeita com os resultados obtidos, com muita Humildade Persistência e Fé.