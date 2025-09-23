ABDA é campeã com 239 medalhas: 88 ouro, 82 prata e 69 bronze

A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) foi palco, no último sábado (20/9), do 7º Torneio Regional Petiz à Sênior de Natação - Seletiva Kim Mollo, competição da 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), realizada na piscina olímpica de 50 metros.

O evento reuniu 285 atletas de 8 entidades. A ABDA foi a maior delegação, com 143 nadadores das categorias petiz 1 à júnior 2, todos sob o comando da equipe técnica de natação da instituição.

O torneio abrangeu as categorias petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 a 19 anos) e sênior (20 anos ou mais). Um dos diferenciais da competição foi a pontuação geral por equipes, com entrega de troféus às três instituições mais bem colocadas.