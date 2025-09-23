Unimed doa mais de 2 mil litros de leite arrecadados em caminhada

A Unimed Bauru realizou, na última semana, a entrega dos leites arrecadados durante a 11ª edição da Caminhada Unimed De Bem com a Vida, realizada em 31 de agosto. A iniciativa solidária, que já se tornou tradição no calendário da cooperativa, teve como objetivo unir saúde, bem-estar e responsabilidade social.

Ao todo, foram arrecadados 2.131 litros de leite, que foram distribuídos entre cinco instituições beneficentes da cidade, que desenvolvem trabalhos sociais relevantes junto à comunidade: Wise Madness (482 litros); Centro Espírita Amor e Caridade (400 litros); Casa da Esperança (362 litros); Instituto São Cristóvão (396 litros); Grupo Entre Amigos (331 litros); Movimento 7 Dores de Maria (160 litros).

A entrega no Instituto São Cristóvão contou com a presença de representantes da Associação Mulher Unimed (AMU), braço filantrópico da cooperativa.