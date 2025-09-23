Vendaval desliga 32 poços do DAE e água pode faltar em bairros

O vendaval que atingiu Bauru nesta segunda-feira (22) causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversas unidades de produção e reservação do Departamento de Água e Esgoto (DAE), prejudicando o abastecimento de água em grande parte da cidade. Ao todo, 32 dos 42 poços profundos sofreram paralisação não programada devido à oscilação no fornecimento de energia.

Ao longo da tarde, equipes da CPFL Paulista conseguiram restabelecer a energia em 15 destas estruturas, restando 17 sem operação até o início da noite. Com as interrupções ocorridas na segunda-feira, o DAE já previa a possibilidade de falhas no abastecimento, com água chegando com baixa pressão nas torneiras ou até mesmo falta pontual do produto em parte dos imóveis.

Diante da persistência do problema nesta terça-feira, a situação pode se agravar. Segundo a autarquia, porém, a previsão é de normalização dos serviços ainda na terça. Já para os moradores atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) - correspondentes a 27% da população - não há prazo para suspensão do racionamento.