Bauru amanhece sob forte nevoeiro; motoristas devem ter atenção

Bauru amanheceu nesta terça-feira (23) sob forte nevoeiro, que exige atenção redobrada dos motoristas. Segundo dados do centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 15º graus.

Em alguns pontos da cidade, a visibilidade não passa de 60 metros. Por segurança, mesmo em áreas urbanas, a recomendação é trafegar com os faróis acesos.

O fenômeno ocorre pela presença de gotículas de água suspensas no ar e costuma se formar em noites frias. A tendência é que se dissipe ao longo da manhã, com o aquecimento da atmosfera.