Bauru amanhece sob forte nevoeiro; motoristas devem ter atenção

Bauru amanheceu nesta terça-feira (23) sob forte nevoeiro, que exige atenção redobrada dos motoristas. Segundo dados do centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), a temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 15º graus.
Em alguns pontos da cidade, a visibilidade não passa de 60 metros. Por segurança, mesmo em áreas urbanas, a recomendação é trafegar com os faróis acesos.
O fenômeno ocorre pela presença de gotículas de água suspensas no ar e costuma se formar em noites frias. A tendência é que se dissipe ao longo da manhã, com o aquecimento da atmosfera.
Primavera deverá ser mais quente e chuvosa
Às 15h19 desta segunda-feira (22), o Hemisfério Sul entrou oficialmente na primavera, segundo o calendário astronômico. É o momento do equinócio de outono/primavera, quando o sol incide exatamente sobre o Equador e o dia e a noite ficam com aproximadamente a mesma duração.
Com a nova estação, vêm também as expectativas de mudança no tempo: calor maior, aumento da umidade e instabilidade no decorrer das tardes, muito comum nesta época em regiões do Interior paulista, como é o caso de Bauru. É neste período do ano, inclusive, que recordes de temperaturas máximas são registrados.
Baseada no prognóstico climático do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a meteorologista Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio, do IPMet, prevê que a primavera no Estado de São Paulo, em 2025, terá condições favoráveis para chuvas próximas e acima da média, com tendência de precipitações mais regulares no decorrer dos próximos meses da estação. As temperaturas deverão permanecer acima da média, principalmente no Interior do Estado.
Previsão para os próximos dias
Segundo o IPMet, nesta terça-feira (23) o tempo volta a ficar estável na maioria das cidades paulistas, com predomínio de sol entre nuvens e sem previsão de chuva, com exceção das regiões nordeste e leste do Estado. Até quarta-feira, as temperaturas estarão em declínio, variando de 14 a 30 graus em Bauru. A cidade deve permanecer com tempo estável na quinta-feira, quando os termômetros oscilarão de 15 a 25 graus.