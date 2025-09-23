Entrelinhas

Botucatu
A cidade de Botucatu garantiu um aporte histórico de recursos federais. Na última quinta-feira (18), o prefeito Fábio Leite (PSD) esteve em Brasília para a assinatura do convênio que destina R$ 71 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de drenagem no município.
Pardini
Boa parte dos projetos de drenagem em Botucatu foram elaborados ainda na gestão anterior, a de Mário Pardini que, diga-se, conquistou muitos recursos para outras obras estruturantes naquela progressista cidade.
João Cury
A liberação contou com o apoio do deputado federal João Cury Neto (MDB), que articulou politicamente a viabilidade junto ao chefe do Executivo botucatuense. Cury é do mesmo partido do ministro das Cidades, Jader Filho. Esse é o maior recurso já conquistado por Botucatu para obras de infraestrutura.
Lamento
Nada como ter um deputado e políticos que se unem pelo que é necessário para a cidade. Certamente, por um bom tempo ou, quem sabe, apenas até outubro do ano que vem, Bauru ficará no lamento por não acompanhar o ritmo de soluções de outras cidades. Parabéns, Botucatu, que certamente tem problemas na área pública, mas sabe se unir quando é preciso.
Deixou a sessão
O vereador Sandro Bussola (MDB) deixou a sessão da Câmara, ontem, logo no início, justificando que iria ajudar no rescaldo do vendaval que causou problemas em toda a cidade de Bauru nesta segunda (22). Mais ao final da tarde, retornou ao plenário. Antes de ir, Sandro chegou a propor a transferência da sessão para esta terça (23), mas foi voto vencido.
Sem vítimas
Logo depois da proposta de Bussola, vereador Cabo Helinho (PL), vice-presidente da Casa de Leis, disse que ligou para os bombeiros e, apesar das lamentáveis ocorrências, felizmente não houve nenhum caso com vítimas. Assim, defendeu a continuidade dos trabalhos da sessão.
Santa Luzia
Na sessão, o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) saudou a nova fase do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, que foi para sede recém-construída. "O objetivo é tirar as pessoas do mundo invisível e alcançar a inclusão plena", disse Arnaldo, lembrando a somatória de forças do Lions Internacional, MP do Trabalho, Justiça do Trabalho e emendas parlamentares, entre elas uma de R$ 50 mil, do deputado Ricardo Madalena (PL), pedida por ele.