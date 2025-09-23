Entrelinhas

A cidade de Botucatu garantiu um aporte histórico de recursos federais. Na última quinta-feira (18), o prefeito Fábio Leite (PSD) esteve em Brasília para a assinatura do convênio que destina R$ 71 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de drenagem no município.

Boa parte dos projetos de drenagem em Botucatu foram elaborados ainda na gestão anterior, a de Mário Pardini que, diga-se, conquistou muitos recursos para outras obras estruturantes naquela progressista cidade.

João Cury

A liberação contou com o apoio do deputado federal João Cury Neto (MDB), que articulou politicamente a viabilidade junto ao chefe do Executivo botucatuense. Cury é do mesmo partido do ministro das Cidades, Jader Filho. Esse é o maior recurso já conquistado por Botucatu para obras de infraestrutura.