Rodoviária de Bauru é destelhada e embarque é transferido

Um vendaval atingiu Bauru com velocidade de aproximadamente 90 quilômetros por hora nesta segunda-feira (22), de acordo com a Defesa Civil. Um dos pontos mais prejudicados foi o Terminal Rodoviário de Bauru, que perdeu telhas, árvores e teve que transferir o embarque e desembarque para a parte externa do local.

De acordo com a presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), Gislaine Magrini, quase todas as telhas da área de embarque dos passageiros foram arrancadas pelo vento, motivo pelo qual o local permanecerá interditado ao menos hoje.

Uma reforma estava prevista para ser entregue no Terminal Rodoviário de Bauru nessa semana. “Graças a Deus, não tivemos perdas significativas, não atingiu nenhum carro ou deixou alguém ferido. Mas, agora, vamos ter de rearranjar as telhas para a próxima reforma também”, destaca Gislaine.