VENDAVAL

Rodoviária de Bauru é destelhada e embarque é transferido

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Quase todas as telhas da área de embarque dos passageiros foram arrancadas
Quase todas as telhas da área de embarque dos passageiros foram arrancadas

Um vendaval atingiu Bauru com velocidade de aproximadamente 90 quilômetros por hora nesta segunda-feira (22), de acordo com a Defesa Civil. Um dos pontos mais prejudicados foi o Terminal Rodoviário de Bauru, que perdeu telhas, árvores e teve que transferir o embarque e desembarque para a parte externa do local.

De acordo com a presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb), Gislaine Magrini, quase todas as telhas da área de embarque dos passageiros foram arrancadas pelo vento, motivo pelo qual o local permanecerá interditado ao menos hoje.

Uma reforma estava prevista para ser entregue no Terminal Rodoviário de Bauru nessa semana. “Graças a Deus, não tivemos perdas significativas, não atingiu nenhum carro ou deixou alguém ferido. Mas, agora, vamos ter de rearranjar as telhas para a próxima reforma também”, destaca Gislaine.

