24 de setembro de 2025
POÇOS PARALISADOS

Vendaval desliga unidades do DAE e afeta abastecimento em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens
DAE pede uso consciente da água
DAE pede uso consciente da água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que o vendaval que atingiu Bauru nesta segunda-feira (22) causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversas unidades de produção e reservação, prejudicando o abastecimento público em grande parte da cidade.

Ao todo, 32 dos 42 poços profundos sofreram uma paralisação não programada devido à oscilação no fornecimento de energia. Por isso, o abastecimento em toda a cidade pode apresentar intermitência, baixa pressão ou desabastecimento pontual.

O DAE segue trabalhando em conjunto com a concessionária de energia para o retomada da produção o mais rápido possível, e conta com a colaboração da população para o uso consciente da água, priorizando o consumo para higiene e alimentação até que a situação seja normalizada.

Em casos urgentes de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.

