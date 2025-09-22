Norusquinha vence Mirassol e sofre revés do Santos

A base do Esporte Clube Noroeste, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel) e da Escola de Formação Estrelas do Futuro, nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-13, teve dois jogos decisivos no Estádio Alfredo de Castilho neste domingo (21), com transmissão ao vivo da TV Norusca. Pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista, às 9h, o Norusquinha Sub-13 recebeu o Santos e foi superado por 4 a 0. Os gols foram marcados por Carlos, Theodoro e Felipe balançou a rede duas vezes.
É o terceiro ano consecutivo que o Sub-13, comandado pelo técnico Alex Garcia, fica entre os 16 melhores do Estado de São Paulo.
Às 11h foi a vez do time Sub-12 do Noroeste, sob o comando do treinador Victor Giroldo, disputar o primeiro duelo da fase eliminatória (32 melhores) e vencer o Mirassol por 2 a 0. Os gols bauruenses foram marcados por Lucca Reis e Enzo Biasin.
Já o Norusquinha Sub-11 fez uma boa campanha na primeira fase, mas não conseguiu somar os pontos necessários para avançar.
JOGO DA VOLTA
A equipe Sub-13 volta a campo no próximo domingo (28), em Santos, para enfrentar os donos da casa. A partida será às 9h no Estádio Espanha "Caneleira", pertencente ao ao Jabaquara Atlético Clube.
O Sub-12 do Noroeste joga pelo empate contra o Mirassol, também no domingo, às 15h30, no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo.