Norusquinha vence Mirassol e sofre revés do Santos

A base do Esporte Clube Noroeste, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel) e da Escola de Formação Estrelas do Futuro, nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-13, teve dois jogos decisivos no Estádio Alfredo de Castilho neste domingo (21), com transmissão ao vivo da TV Norusca. Pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista, às 9h, o Norusquinha Sub-13 recebeu o Santos e foi superado por 4 a 0. Os gols foram marcados por Carlos, Theodoro e Felipe balançou a rede duas vezes.

É o terceiro ano consecutivo que o Sub-13, comandado pelo técnico Alex Garcia, fica entre os 16 melhores do Estado de São Paulo.

Às 11h foi a vez do time Sub-12 do Noroeste, sob o comando do treinador Victor Giroldo, disputar o primeiro duelo da fase eliminatória (32 melhores) e vencer o Mirassol por 2 a 0. Os gols bauruenses foram marcados por Lucca Reis e Enzo Biasin.