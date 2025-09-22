Du Mauad: quem será o primeiro tetra brasileiro na Liberta?

Não custa nada lembrar que apenas clubes do Brasil levantaram a taça nos últimos seis anos, em todas as finais com jogo único. Uma hegemonia impressionante. Os gigantes brasileiros têm a chance de alcançar os dois únicos tetracampeões da América: Estudiantes (adversário do Flamengo nas quartas de final) e River Plate (rival do Palmeiras). Os clubes argentinos ainda estão vivos na busca pelo pentacampeonato, mas ambos perderam os jogos de ida e estão em situação desconfortável. No ranking de títulos, o novo tetra se aproximaria dos maiores campeões: Independiente (com 7 títulos), Boca Juniors (6) e Peñarol, do Uruguai (5)...

“É tetraaa! É tetraaaa!! É tetraaaaa!!!”. O grito do Galvão que ficou marcado pra sempre no imaginário do torcedor brasileiro em 94, lá no Rose Bowl, em Pasadena; pode se repetir esse ano no Monumental, em Lima, no Peru. E quem pode soltar esse grito brasileiro após o final da decisão da Libertadores 2025 é o Palmeiras, o Flamengo ou o São Paulo. Os 3 gigantes do futebol disputam quem será o primeiro clube do Brasil a conquistar quatro títulos da tão cobiçada Copa Libertadores. Uma dessas apaixonadas torcidas poderá ostentar essa conquista, a tal da “glória eterna”, quatro vezes em sua galeria de troféus. Será um marco. Será histórico. Será inédito e especial...

A final poderá ser histórica. De acordo com o chaveamento, Palmeiras ou São Paulo podem decidir a hegemonia na final contra o Flamengo. Seria com certeza a maior final brasileira da história da competição. Além da “glória eterna”, haveria ainda a possibilidade do finalista do Brasil impedir mais um penta da Argentina, caso River Plate ou Estudiantes consigam chegar à final. O Flamengo já fez isso em 2019, na virada histórica sobre o River. A partida de ida das quartas de final já colocou em vantagem o Verdão (fez 2 a 1 no River, em pleno Monumental de Núñes) e o Fla (bateu o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã). Nada indica que ambos não avancem pra semifinal. Quem está em situação complicada é o Tricolor, que foi derrotado por 2 a 0 pela LDU. Tarefa muito complicada pro São Paulo reverter no Morumbi, nessa 5ª (dia 25)...

Todas as apostas no momento indicam uma final entre Palmeiras e Flamengo. Os dois maiores rivais do futebol brasileiro nos últimos anos. Os melhores elencos. Os clubes mais “ricos” do Brasil. O rubro-negro carioca tem craques que podem desequilibrar qualquer partida. A melhor defesa da competição. Já o alviverde paulista está no seu melhor momento. Jogando o melhor futebol na temporada. Com Vitor Roque e Flaco Lopez se entendendo bem demais. O 1º tempo na Argentina foi um massacre. E ainda tem o Andreas Pereira, dessa vez podendo dar assistência com a camisa certa. Quem levaria o tetra em uma final Palmeiras e Flamengo? Impossível prever. Ainda mais em jogo único. Seria um espetáculo. Seria histórico...