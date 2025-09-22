Du Mauad: quem será o primeiro tetra brasileiro na Liberta?

Palmeiras, Flamengo e São Paulo em busca da façanha...
“É tetraaa! É tetraaaa!! É tetraaaaa!!!”. O grito do Galvão que ficou marcado pra sempre no imaginário do torcedor brasileiro em 94, lá no Rose Bowl, em Pasadena; pode se repetir esse ano no Monumental, em Lima, no Peru. E quem pode soltar esse grito brasileiro após o final da decisão da Libertadores 2025 é o Palmeiras, o Flamengo ou o São Paulo. Os 3 gigantes do futebol disputam quem será o primeiro clube do Brasil a conquistar quatro títulos da tão cobiçada Copa Libertadores. Uma dessas apaixonadas torcidas poderá ostentar essa conquista, a tal da “glória eterna”, quatro vezes em sua galeria de troféus. Será um marco. Será histórico. Será inédito e especial...
Não custa nada lembrar que apenas clubes do Brasil levantaram a taça nos últimos seis anos, em todas as finais com jogo único. Uma hegemonia impressionante. Os gigantes brasileiros têm a chance de alcançar os dois únicos tetracampeões da América: Estudiantes (adversário do Flamengo nas quartas de final) e River Plate (rival do Palmeiras). Os clubes argentinos ainda estão vivos na busca pelo pentacampeonato, mas ambos perderam os jogos de ida e estão em situação desconfortável. No ranking de títulos, o novo tetra se aproximaria dos maiores campeões: Independiente (com 7 títulos), Boca Juniors (6) e Peñarol, do Uruguai (5)...
A final poderá ser histórica. De acordo com o chaveamento, Palmeiras ou São Paulo podem decidir a hegemonia na final contra o Flamengo. Seria com certeza a maior final brasileira da história da competição. Além da “glória eterna”, haveria ainda a possibilidade do finalista do Brasil impedir mais um penta da Argentina, caso River Plate ou Estudiantes consigam chegar à final. O Flamengo já fez isso em 2019, na virada histórica sobre o River. A partida de ida das quartas de final já colocou em vantagem o Verdão (fez 2 a 1 no River, em pleno Monumental de Núñes) e o Fla (bateu o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã). Nada indica que ambos não avancem pra semifinal. Quem está em situação complicada é o Tricolor, que foi derrotado por 2 a 0 pela LDU. Tarefa muito complicada pro São Paulo reverter no Morumbi, nessa 5ª (dia 25)...
Todas as apostas no momento indicam uma final entre Palmeiras e Flamengo. Os dois maiores rivais do futebol brasileiro nos últimos anos. Os melhores elencos. Os clubes mais “ricos” do Brasil. O rubro-negro carioca tem craques que podem desequilibrar qualquer partida. A melhor defesa da competição. Já o alviverde paulista está no seu melhor momento. Jogando o melhor futebol na temporada. Com Vitor Roque e Flaco Lopez se entendendo bem demais. O 1º tempo na Argentina foi um massacre. E ainda tem o Andreas Pereira, dessa vez podendo dar assistência com a camisa certa. Quem levaria o tetra em uma final Palmeiras e Flamengo? Impossível prever. Ainda mais em jogo único. Seria um espetáculo. Seria histórico...
Copa Paulista: os jogos de ida das semifinais...
A Copa Paulista teve nesse fim de semana os jogos de ida das semifinais. Na noite de sexta-feira (dia 19), Comercial e XV de Piracicaba empataram por 1 a 1, em Ribeirão Preto. Ambos os gols da partida foram marcados de pênalti. Felipe Rodrigues fez pro “Bafo” e Matheus Carvalho cravou pro “Nho Quim”. O jogo no Palma Travassos estava equilibrado, mas tudo mudou aos 32 minutos. O atacante Marcelinho, do Comercial, foi derrubado no canto direito da área, mas o juiz não marcou o pênalti. Até que o técnico do time da casa, Roberval Davino, pediu desafio de vídeo (recurso inédito na história do futebol profissional brasileiro). Após o pedido, o árbitro da partida revisou o lance e marcou pênalti. Na cobrança, Felipe Rodrigues bateu bem pra abrir o placar. O gol de empate do XV veio no “apagar das luzes”. Aos 46 minutos, pênalti pro time de Piracicaba. Na cobrança, Matheus Carvalho bateu cruzado e empatou o confronto. Resultado melhor pra equipe do Moisés Egert, que decide em casa nesse fim de semana...
Na outra semi, o Grêmio Prudente venceu o Primavera por 1 a 0, com gol de Alan James no primeiro tempo e tem vantagem no jogo da volta. Além da derrota, o Primavera ficou sem o seu goleiro titular pro jogo da volta. Levir foi expulso quando a partida se encaminhava pro final do primeiro tempo, aos 42 minutos. O goleirão perdeu o tempo da bola em um contra ataque, derrubou o atacante do “Carcará” e levou o vermelho direto. O ‘Desafio de Vídeo’ foi solicitado, mas a decisão de campo se manteve. Primavera e Grêmio Prudente voltam a se enfrentar no próximo domingo (dia 28), às 15h, no Estádio Moises Lucarelli. A outra semifinal entre XV de Piracicaba x Comercial acontece no sábado (dia 27), às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra. A vantagem está com o XV e o Prudente. Estão muito perto de disputarem a Copa do Brasil ou a Série D na próxima temporada...
Sub-15 do Norusca só depende dele...
Sábado agora (dia 27) é decisão! O time Sub-15 depende só dele. Após empatar por 0 a 0, no último sábado (dia 20), com o Flamengo, no campo sintético do Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos; basta vencer o Ituano em casa pra avançar pras oitavas de final do Campeonato Paulista. O Norusquinha foi beneficiado pela vitória do I9 por 2 a 0 sobre o Ituano, em Itu. Ao término da 3.ª fase, o primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam...
O time comandado pelo técnico Marcelo Santos volta a campo pra sua última e decisiva partida no próximo sábado (27), às 9h, contra o próprio Ituano, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Será uma disputa direta pela última vaga do grupo. Uma vitória carimba o passaporte pro mata-mata. A classificação tem o I9 na liderança, com 11 pontos (e já classificado). Na segunda colocação está o Ituano, com 8 pontos e o Norusca em 3º, com 5 pontos. É vencer e avançar...
João Fonseca na Laver Cup e a reação do Agassi...
João Fonseca segue fazendo história no tênis. Ele é o primeiro tenista brasileiro a participar da Laver Cup, competição idealizada por Roger Federer. Fonseca se tornou também o atleta mais jovem a conquistar um ponto para o ‘Time Mundo’, ao vencer o italiano Flavio Cobolli, do ‘Time Europa’, por 2 a 0 (6/4 e 6/3) em São Francisco, nos Estados Unidos, na madrugada do sábado. A vitória da jóia do tênis brasileiro foi muito comentada, mas o que marcou bastante foram as reações do técnico do ‘Time Mundo’, a lenda Andre Agassi, durante e após a partida. O multicampeão norte-americano não escondeu empolgação com o carioca de 19 anos e a situação viralizou nas redes sociais...
Agassi destacou: “João é muito confiante. É como se houvesse uma segurança que ele tem dentro de si que é um verdadeiro trunfo em uma quadra de tênis. Ele não busca validação de ninguém, acredita que pode melhorar sempre e eu adoro isso. É uma combinação difícil”. Mais um monstro sagrado do tênis que está encantado com João Fonseca...
Fórmula 1: Verstappen “passeia” e vence GP do Azerbaijão...
O caos ficou todo na classificação pra corrida. Na hora da prova mesmo, Max Verstappen nem foi ameaçado rumo a uma vitória absolutamente tranquila no GP do Azerbaijão. O contraste ficou pra mais um dia difícil da McLaren, que teve Oscar Piastri no muro e Lando Norris sumido. A confusão que se esperava após uma das classificações mais acidentadas da história da Fórmula 1 não aconteceu. Max Verstappen largou e venceu de ponta a ponta, a segunda consecutiva na temporada 2025 (novamente com superioridade clara em relação à McLaren). Carlos Sainz foi o terceiro, superado por George Russell, o segundo...
A McLaren, que não foi capaz de definir o título do Mundial de Construtores em Baku, viveu mais um dia difícil. Oscar Piastri queimou a largada, parou o carro em seguida e despencou, tudo isso antes de encontrar o muro ainda na volta inicial. Lando Norris, sem ritmo para buscar algo muito melhor, perdeu terreno em relação ao grid de largada e não passou da sétima colocação. Piastri, contudo, segue na liderança do campeonato, agora com 25 pontos de vantagem sobre o seu rival, Lando Norris. Agora a Fórmula 1 terá um fim de semana de descanso até a próxima etapa da temporada. Carros e pilotos voltam às pistas entre os dias 3 e 5 de outubro, para o GP de Singapura...
