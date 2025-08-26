Open no BTC reúne atletas nível Pro e Gilbert Klier leva título

Após três dias reunindo tenistas de nível profissional, o Open Band HS de Tênis premiou neste domingo (24) o grande vencedor da competição no Bauru Tênis Clube: Gilbert Klier, 24 anos, natural de Brasília e número 824 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele venceu na decisão o número 913 da ATP, Enzo Kohlmann, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3. Klier levou para casa R$ 16 mil. O também jovem Kohlmann, de apenas 18 anos, recebeu R$ 8 mil.

Os semifinalistas foram Bruno Kuzuhara (número 590 da ATP, dos EUA e campeão do Australian Open Júnior de 2022, derrotado por Klier) e Victor Pagotto (1.351 da ATP, superado por Kohlmann).

A competição contou com milhares de pessoas durante os três dias, transmissão ao vivo em rede aberta de televisão, praça de alimentação e distribuição total de R$ 38 mil em prêmios.