Bauru é destaque na Copa Paulista de Karatê JKA 2025

No dia 9 de agosto, ocorreu na cidade de Araraquara a Copa Paulista de Karatê JKA, onde foram disputadas categorias individuais. Estiveram presentes a este evento mais de 530 atletas das cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, Barueri, Guarulhos, Lorena, entre outras.

Bauru foi representado pelos caratecas do Centro do Professorado Paulista (CPP). Integraram a equipe: Rafael H. A. de Souza, Maria Ponce Trindade, 3º lugar no Kata Individual na categoria 10 anos feminino; Davi Goto Deungaro, campeão no Kata Individual categoria 10 anos masculino; Lara Paulo Coelho, campeã no Kata Individual e 3º lugar no Kumite Individual categoria 16 anos feminino; Bruno D. E. Béu, campeão Kata Individual na categoria 20 anos masculino; Raony E. F. Leal e Tatiana Z. Ushinohara. A Copa Paulista apresentou um alto nível técnico, onde as disputas foram distribuídas em 6 áreas consecutivas, contando com organização imprescindível da JKA-SP, entidade responsável pelo Karatê Shotokan JKA no Estado de São Paulo.

A JKA (Japan Karatê Association) Associação Japonesa de Karatê é a entidade que mais fortemente representa e desenvolve o estilo Shotokan no mundo, contando com mais de 150 países filiados, desenvolvendo eventos em âmbito regional, estadual, nacional e internacional. A JKA é uma organização oficial japonesa, reconhecida pelo Ministério da Educação, Ciência e Cultura do Japão.