Último dia de inscrição para o 7 de Setembro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Sedecon, encerra nesta terça (26) as inscrições para as entidades e organizações interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de Setembro, celebrando os 203 anos de Independência do Brasil. As inscrições devem ser feitas no link pelo QR Code acima. Podem desfilar entidades assistenciais, militares, clubes sociais, organizações sociais, esportivas e culturais, bandas marciais e fanfarras. O desfile está previsto para acontecer de manhã, na avenida Nações Unidas, perto do Vitória Régia.