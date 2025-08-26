26 de agosto de 2025
BAURU

Último dia de inscrição para o 7 de Setembro

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Mateus Ferreira/JC
O desfile está previsto para acontecer de manhã, na avenida Nações Unidas, perto do Vitória Régia
A Prefeitura de Bauru, por meio da Sedecon, encerra nesta terça (26) as inscrições para as entidades e organizações interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de Setembro, celebrando os 203 anos de Independência do Brasil. As inscrições devem ser feitas no link pelo QR Code acima. Podem desfilar entidades assistenciais, militares, clubes sociais, organizações sociais, esportivas e culturais, bandas marciais e fanfarras. O desfile está previsto para acontecer de manhã, na avenida Nações Unidas, perto do Vitória Régia.

