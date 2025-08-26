Paschoalotto lança Run Club como estratégia de bem-estar

Em um cenário em que saúde mental e qualidade de vida ganharam protagonismo no ambiente corporativo, a Paschoalotto, com sede em Bauru, adotou a corrida de rua como política de valorização humana. A iniciativa, batizada de Run Club Paschoalotto, integra o programa interno de bem-estar da companhia e incentiva seus mais de 15 mil colaboradores a adotarem hábitos mais saudáveis, conectando esporte, integração e superação pessoal.

Com a proposta de criar grupos de corrida nas cidades onde atua, a empresa oferece estrutura com acompanhamento de educadores físicos, nutricionista e fisioterapeuta, além de planilhas personalizadas e encontros regulares voltados tanto a iniciantes quanto a corredores experientes. "É motivo de orgulho proporcionar momentos de lazer e saúde, mostrando que nos importamos com o bem-estar das nossas pessoas", afirma Nayara Anzolin, Head de Marketing da Paschoalotto.

A corrida foi escolhida por reunir características que refletem os valores da organização: disciplina, constância, espírito coletivo e superação. Mais do que benefícios físicos — como combate ao sedentarismo, melhora do sono e fortalecimento do sistema cardiovascular —, a prática tem estimulado engajamento, pertencimento e motivação dentro da companhia.