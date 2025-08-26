Entrelinhas

Atenção
A Prefeitura de Bauru divulgou no Diário Oficial (DO) deste final de semana as datas de apresentação da minuta tanto do projeto de lei (PL) do Plano Diretor como da Lei de Zoneamento, também chamada de Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos).
Contexto
Os esboços, elaborados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), entidade que vem sendo agraciada com contratos sem licitação desde que elaborou a modelagem da concessão do sistema de esgoto ã iniciativa privada, serão apresentados das 18h às 21h dos dias 23 e 24 de setembro.
Futuro
Ambas as reuniões ditarão de alguma forma o futuro de Bauru e os eixos pelos quais o município deve se desenvolver, na avaliação da Fipe, que já antecipou outrora ser difícil, por exemplo, expandir o perímetro urbano. Resta saber quais serão as propostas aos principais gargalos da cidade – o Centro, os corredores comerciais, entre outros.
Risos
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) levou muita gente à gargalhada enquanto discursava no evento a que compareceu em Bauru no último final de semana.
Motivo
Enquanto comentava o papel das primeiras-damas nas administrações municipais, percebeu que muitos dos municípios – incluindo o nosso – são administrados por mulheres. Tarcísio, então, improvisou. Disse que esse reconhecimento vale também aos “primeiros-damos”. Renato Purini (MDB), marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD), foi um dos que riram...
Ufa...
A Câmara de Bauru votou nesta segunda-feira (25) o último dos projetos de lei (PL) pendentes envolvendo concessões de áreas a empresas nos distritos industriais. As propostas estavam paralisadas por determinação do presidente Markinho Souza (MDB), que reclamou ao governo do fato de as propostas chegarem de maneira “picada” na Casa.
Fundo de esgoto
Márcio Teixeira está pedindo ao governo municipal, com base no artigo 18 da Lei Orgânica do Município, o envio do extrato detalhado do Fundo de Tratamento de Esgoto do Município de Bauru, referente aos últimos 5 (cinco) anos, contendo informações.
DESABAFO
Chamou atenção, durante a sessão legislativa desta segunda-feira (25), o visível descontentamento do vereador André Maldonado (PP), que integra a base do governo na Câmara, sobre como o Executivo tem ignorado suas demandas feitas por meio de ofícios. O parlamentar listou pedidos encaminhados entre janeiro e abril a várias pastas.