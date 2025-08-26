Entrelinhas

A Prefeitura de Bauru divulgou no Diário Oficial (DO) deste final de semana as datas de apresentação da minuta tanto do projeto de lei (PL) do Plano Diretor como da Lei de Zoneamento, também chamada de Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos).

Os esboços, elaborados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), entidade que vem sendo agraciada com contratos sem licitação desde que elaborou a modelagem da concessão do sistema de esgoto ã iniciativa privada, serão apresentados das 18h às 21h dos dias 23 e 24 de setembro.

Futuro

Ambas as reuniões ditarão de alguma forma o futuro de Bauru e os eixos pelos quais o município deve se desenvolver, na avaliação da Fipe, que já antecipou outrora ser difícil, por exemplo, expandir o perímetro urbano. Resta saber quais serão as propostas aos principais gargalos da cidade – o Centro, os corredores comerciais, entre outros.