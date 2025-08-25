Conselho do Corinthians elege Osmar Stabile como presidente

Nesta segunda-feira (25), Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians até o fim de 2026.
A votação, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube, contou apenas com a presença de membros do Conselho Deliberativo. Ao todo, 264 conselheiros compareceram ao pleito.
Osmar venceu por ampla maioria, recebendo 199 votos. Já os outros dois candidatos, Antônio Roque Citadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco.
Stabile já ocupava a cadeira presidencial de maneira interina desde o último dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Ele, agora, comandará o clube em um mandato 'tampão' até o final do ano que vem, quando se encerraria o gestão do antigo presidente.
O clima da votação foi tranquilo e sem qualquer intercorrência. Alguns torcedores uniformizados estenderam faixas do lado de fora do Parque São Jorge exigindo a reforma do estatuto.
Eleito, Osmar Stabile tem algumas pendências a resolver logo de cara. O Corinthians precisa pagar aproximadamente R$ 34 milhões ao Santos Laguna-MEX pela aquisição de Félix Torres para derrubar o transfer ban sofrido pela Fifa. O Timão tenta costurar um acordo com os mexicanos nos bastidores.
Além disso, entre agosto e setembro, o clube alvinegro terá que pagar R$ 23 milhões a Memphis Depay por luvas e bônus contratuais atingidos pelo holandês. Isso sem contar com a necessidade de contratar reforços para atender os pedidos do técnico Dorival Júnior
Conheça Osmar Stabile
Osmar Stabile é conselheiro vitalício do Corinthians desde 2006 e empresário no ramo de estamparia em metais, sendo presidente da Bendsteel.
Ele concorreu à presidência do Timão em 2007 e 2009, perdendo em ambas as ocasiões para Andrés Sanchez. Em 2012, 2015 e 2018 se candidatou a vice-presidente, mas não esteve na chapa eleita em nenhuma dessas três vezes.
Já no pleito de 2023, Stabile integrou a chapa União dos Vitalícios, formadora da base política que elegeu Augusto Melo. Esse movimento o levou ao cargo de primeiro vice-presidente da diretoria.