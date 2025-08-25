Conselho do Corinthians elege Osmar Stabile como presidente

Nesta segunda-feira (25), Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians até o fim de 2026.

A votação, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube, contou apenas com a presença de membros do Conselho Deliberativo. Ao todo, 264 conselheiros compareceram ao pleito.

Osmar venceu por ampla maioria, recebendo 199 votos. Já os outros dois candidatos, Antônio Roque Citadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco.