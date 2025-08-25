Palmeiras estreia camisa com vitória sobre o Sport

O Palmeiras venceu o Sport, por 3 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e reassumiu a vice-liderança da competição neta segunda-feira. Flaco López (duas vezes) e Gustavo Gómez anotaram os gols no Allianz Parque. O Verdão, então, estreou com vitória o terceiro uniforme, na cor amarela, em homenagem aos 60 anos de uma partida em que o clube representou a Seleção Brasileira.

Com o resultado, o Verdão chega aos 42 pontos e ultrapassa o Cruzeiro na tabela. Sendo assim, o Verdão volta ao segundo lugar e fica atrás apenas do Flamengo, que lidera o torneio. A Raposa havia assumido a vice-liderança no último domingo depois a vitória contra o Internacional.

O Sport, por sua vez, se mantém com dez pontos e segue na lanterna da competição.