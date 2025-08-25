Atraso de pagamento pode deixar UBS sem atendimento em Bauru

A Organização Social (OS) Mahatma Gandhi, que administra quatro unidades básicas de saúde (UBS) em Bauru, não pagou os médicos e dentistas que trabalham nos locais. Um dos funcionários procurou a reportagem em anonimato e afirmou que o pagamento programado para o dia 10 de agosto não foi depositado até esta segunda-feira (25). Caso a situação não seja regularizada, o atendimento noturno das UBSs podem ser suspensos.

De acordo com o que o JCNET apurou, a situação envolve ao menos dez trabalhadores contratados como pessoas jurídicas (PJ) ou associados. Funcionários registrados em carteira (CLT) chegaram a receber, mas não tria havido recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) neste mês.

A fonte relatou que a equipe tentou articular uma paralisação como forma de pressionar pela regularização. A proposta, no entanto, foi desestimulada pela OS. “Houve pressão para que a gente não parasse. Ficamos sem alternativa, porque muitos dependem desse trabalho”, afirmou.