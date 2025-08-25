25 de agosto de 2025
OPORTUNIDADES

Emprega Bauru tem mais de 150 vagas nesta semana

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as mais de 150 vagas de emprego para esta semana. Veja a lista abaixo.

Para se candidatar, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Portanto, a Sedecon destaca que tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

Oportunidades


Advogado (a) Júnior - Acordos - 3 vagas

Advogado (a) Júnior - Controladoria Jurídica - 3 vagas

Advogado (a) Júnior - Recuperação de Crédito Bancário - 3 vagas

Ajudante de marceneiro - 2 vagas

Ajudante de motorista - 1 vaga

Ajudante de obras - 4 vagas

Ajudante de pátio - 3 vagas

Ajudante geral - 2 vagas

Alinhador de chassi - 1 vaga

Analista comercial/pós vendas - 1 vaga

Analista de Marketing - 1 vaga

Analista de Operações I – Cadastro - 10 vagas

Área Fiscal - 1 vaga

Assessor - 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal – Admissão - 3 vagas

Assistente Fiscal/Contábil - 1 vaga

Atendente de balcão frios/padaria - 3 vagas

Atendente de restaurante - 1 vaga

Atendente de restaurante - restaurante particular - 1 vaga

Atendimento comercial - 1 vaga

Auxiliar de estoque - 1 vaga

Auxiliar Administrativo - 2 vagas

Auxiliar cozinha - 3 vagas

Auxiliar de bordado/atendente - 1 vaga

Auxiliar de câmara fria - 1 vaga

Auxiliar de cozinha/atendente - 4 vagas

Auxiliar de escritório - 1 vaga

Auxiliar de logística - e-commerce - 1 vaga

Auxiliar de Produção - fábrica (Jaguacy Avocado) - 5 vagas

Auxiliar Jurídico - 1 vaga

Avaliador/preparador de veículos - Nissan Bauru - 1 vaga

Coordenador de loja - 1 vaga

Consultor de vendas interno - 5 vagas

Cortador tecido (malha) - 1 vaga

Costureira - 1 vaga

Designer esportivo - 1 vaga

Diarista (faxina) - 1 vaga

Embalador rural - 3 vagas

Embalador (a) - 2 vagas

Especialista Contábil/Fiscal - 3 vagas

Estagiário Administrativo - CRM - 1 vaga

Estagiário Administrativo - Qualidade - 1 vaga

Estagiário Administrativo - Financeiro - 1 vaga

Estagiário - Administrativo - 1 vaga

Estoquista - 1 vaga

Farmacêutico (a) - 1 vaga

Faturamento - 1 vaga

Marceneiro/auxiliar de marceneiro - 1 vaga

Monitora de transporte escolar - 10 vagas

Motorista letra D - 1 vaga

Motorista toco - 1 vaga

Motoboy - 1 vaga

Operador de torno CNC Jr - 2 vagas

Passadeira - 1 vaga

Porteiro - 1 vaga

Promotor de merchandising - 1 vaga

Recepcionista de clínica - 1 vaga

Representante comercial PJ - 1 vaga

Repositor - 2 vagas

Secretária comercial - 1 vaga

Serralheiro - 2 vagas

Serviços gerais (colheita em campo) – Jaguacy - 10 vagas

Soldador/serralheiro - 2 vagas

Supervisor comercial/Operacional - 1 vaga

Trabalhador rural - 3 vagas

Vaga vendas loja fitness/moda praia - 1 vaga

Vendedor - 1 vaga

Vendedor de televendas B2b - 1 vaga

Vendedor externo - 1 vaga

Vendedor reserva - 1 vaga

Vendedor (a) - 1 vaga

Vendedora - 1 vaga

Vigia - 2 vagas

