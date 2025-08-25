Emprega Bauru tem mais de 150 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as mais de 150 vagas de emprego para esta semana. Veja a lista abaixo.
Para se candidatar, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Portanto, a Sedecon destaca que tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.
As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Oportunidades
Advogado (a) Júnior - Acordos - 3 vagas
Advogado (a) Júnior - Controladoria Jurídica - 3 vagas
Advogado (a) Júnior - Recuperação de Crédito Bancário - 3 vagas
Ajudante de marceneiro - 2 vagas
Ajudante de motorista - 1 vaga
Ajudante de obras - 4 vagas
Ajudante de pátio - 3 vagas
Ajudante geral - 2 vagas
Alinhador de chassi - 1 vaga
Analista comercial/pós vendas - 1 vaga
Analista de Marketing - 1 vaga
Analista de Operações I – Cadastro - 10 vagas
Área Fiscal - 1 vaga
Assessor - 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal – Admissão - 3 vagas
Assistente Fiscal/Contábil - 1 vaga
Atendente de balcão frios/padaria - 3 vagas
Atendente de restaurante - 1 vaga
Atendente de restaurante - restaurante particular - 1 vaga
Atendimento comercial - 1 vaga
Auxiliar de estoque - 1 vaga
Auxiliar Administrativo - 2 vagas
Auxiliar cozinha - 3 vagas
Auxiliar de bordado/atendente - 1 vaga
Auxiliar de câmara fria - 1 vaga
Auxiliar de cozinha/atendente - 4 vagas
Auxiliar de escritório - 1 vaga
Auxiliar de logística - e-commerce - 1 vaga
Auxiliar de Produção - fábrica (Jaguacy Avocado) - 5 vagas
Auxiliar Jurídico - 1 vaga
Avaliador/preparador de veículos - Nissan Bauru - 1 vaga
Coordenador de loja - 1 vaga
Consultor de vendas interno - 5 vagas
Cortador tecido (malha) - 1 vaga
Costureira - 1 vaga
Designer esportivo - 1 vaga
Diarista (faxina) - 1 vaga
Embalador rural - 3 vagas
Embalador (a) - 2 vagas
Especialista Contábil/Fiscal - 3 vagas
Estagiário Administrativo - CRM - 1 vaga
Estagiário Administrativo - Qualidade - 1 vaga
Estagiário Administrativo - Financeiro - 1 vaga
Estagiário - Administrativo - 1 vaga
Estoquista - 1 vaga
Farmacêutico (a) - 1 vaga
Faturamento - 1 vaga
Marceneiro/auxiliar de marceneiro - 1 vaga
Monitora de transporte escolar - 10 vagas
Motorista letra D - 1 vaga
Motorista toco - 1 vaga
Motoboy - 1 vaga
Operador de torno CNC Jr - 2 vagas
Passadeira - 1 vaga
Porteiro - 1 vaga
Promotor de merchandising - 1 vaga
Recepcionista de clínica - 1 vaga
Representante comercial PJ - 1 vaga
Repositor - 2 vagas
Secretária comercial - 1 vaga
Serralheiro - 2 vagas
Serviços gerais (colheita em campo) – Jaguacy - 10 vagas
Soldador/serralheiro - 2 vagas
Supervisor comercial/Operacional - 1 vaga
Trabalhador rural - 3 vagas
Vaga vendas loja fitness/moda praia - 1 vaga
Vendedor - 1 vaga
Vendedor de televendas B2b - 1 vaga
Vendedor externo - 1 vaga
Vendedor reserva - 1 vaga
Vendedor (a) - 1 vaga
Vendedora - 1 vaga
Vigia - 2 vagas