25 de agosto de 2025
PARA CONCURSOS

Inscrições abertas para curso gratuito de Português e Matemática

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Edson de Oliveira é quem ministra aulas de português e matemática no Ceac
O Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Português e Matemática voltado a quem deseja se preparar para concursos públicos. As aulas terão início no dia 8 de setembro e serão ministradas pelo professor voluntário Edson de Oliveira, bancário aposentado que há anos oferece as aulas.

Sem fins lucrativos, o curso não exige taxa de inscrição nem mensalidade. As aulas de Português ocorrerão às segundas e quartas-feiras, enquanto as de Matemática serão às terças e quintas-feiras, sempre das 18h30 às 19h35.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria do Ceac localizada na rua Sete de Setembro, 8-30, no horário das 14h às 21h. As vagas são limitadas.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria ou pelo telefone (14) 3366-3200, com Patrícia ou Isabel, no mesmo horário.

