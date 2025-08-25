Inscrições abertas para curso gratuito de Português e Matemática

O Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) está com inscrições abertas para o curso gratuito de Português e Matemática voltado a quem deseja se preparar para concursos públicos. As aulas terão início no dia 8 de setembro e serão ministradas pelo professor voluntário Edson de Oliveira, bancário aposentado que há anos oferece as aulas.

Sem fins lucrativos, o curso não exige taxa de inscrição nem mensalidade. As aulas de Português ocorrerão às segundas e quartas-feiras, enquanto as de Matemática serão às terças e quintas-feiras, sempre das 18h30 às 19h35.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria do Ceac localizada na rua Sete de Setembro, 8-30, no horário das 14h às 21h. As vagas são limitadas.