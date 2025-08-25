Tenista brasileiro João Fonseca vence o sérvio Miomir Kecmanov

O tenista brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 42º do mundo, na estreia do US Open, na tarde desta segunda-feira (25). O placar foi três sets e a zero, em parciais 7/6, 7/6 e 6/3. É a primeira vez que João disputa a chave principal do US Open. Em 2024, ele foi eliminado na última rodada do quali.

Com a vitória na estreia, João Fonseca enfrentará na segunda rodada o tcheco Tomas Machac. Na primeira rodada, Machac venceu o italiano Luca Nardi, 86º colocado, por 6/3, 6/1 e 6/1, em apenas 1h20. Fonseca já chegou à terceira rodada em dois dos três Grand Slams que disputou nesta temporada - Wimbledon e Roland Garros.

O tenista carioca passou mal na etapa final, foi atendido pelos médicos e, mesmo assim, seguiu em quadra para uma vitória heroica.