André Figueiredo é o novo Executivo de Futebol do Noroeste

O Esporte Clube Noroeste anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), o nome de André Figueiredo como o novo Executivo de Futebol do clube. A apresentação foi realizada em coletiva de imprensa na sede do clube, no Complexo Damião Garcia, e contou com a presença do presidente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Reinaldo Mandaliti, e do coordenador técnico Deda.
O cargo de executivo de futebol é uma função recém-criada na estrutura da SAF, e reforça a intenção do clube em profissionalizar sua gestão esportiva. Segundo Mandaliti, Deda — que ocupa o posto de coordenador/gerente de futebol desde novembro de 2018 — segue normalmente no cargo, agora subordinado ao novo diretor, com quem já possui relação profissional e pessoal.
"O André vem para somar com todo o conhecimento que tem. Na última temporada, estava no Sport, que subiu da Série B para a Série A. Já passou também por Atlético-MG, Corinthians e fez um excelente trabalho nas categorias de base. Ele vem para nos ajudar", afirmou o presidente da SAF.
André Figueiredo chega ao Norusca em um momento decisivo da temporada. O time disputa as oitavas de final da Copa Paulista e decide a vaga na próxima fase nesta sexta-feira (30), fora de casa, contra o União São João.
O presidente também destacou que o projeto de longo prazo apresentado pelo clube foi essencial para convencer o novo executivo a assumir o desafio:
"Mostramos para o André todo o nosso planejamento. Ele se encantou com o projeto e aceitou porque acredita na proposta que temos para o futuro do Noroeste", completou Mandaliti.
Ex-zagueiro, André iniciou a carreira no Atlético-MG, onde se profissionalizou, e encerrou a trajetória como jogador aos 33 anos. Ele relembrou com bom humor os tempos em que jogou ao lado de Deda:
"Joguei com o Deda no Gama... corri um pouco por ele lá", brincou, arrancando risos na coletiva.
Após pendurar as chuteiras, André deu início à carreira fora das quatro linhas. Possui licença A da CBF e já atuou como auxiliar técnico no Al Nasr Sports Club, dos Emirados Árabes. Como executivo, acumulou passagens por Sport, Chapecoense, Ceará e Corinthians, onde foi gerente de futebol das categorias de base e, em 2024, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.