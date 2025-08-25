André Figueiredo é o novo Executivo de Futebol do Noroeste

O Esporte Clube Noroeste anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), o nome de André Figueiredo como o novo Executivo de Futebol do clube. A apresentação foi realizada em coletiva de imprensa na sede do clube, no Complexo Damião Garcia, e contou com a presença do presidente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Reinaldo Mandaliti, e do coordenador técnico Deda.

O cargo de executivo de futebol é uma função recém-criada na estrutura da SAF, e reforça a intenção do clube em profissionalizar sua gestão esportiva. Segundo Mandaliti, Deda — que ocupa o posto de coordenador/gerente de futebol desde novembro de 2018 — segue normalmente no cargo, agora subordinado ao novo diretor, com quem já possui relação profissional e pessoal.

"O André vem para somar com todo o conhecimento que tem. Na última temporada, estava no Sport, que subiu da Série B para a Série A. Já passou também por Atlético-MG, Corinthians e fez um excelente trabalho nas categorias de base. Ele vem para nos ajudar", afirmou o presidente da SAF.