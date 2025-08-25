Corrida 96FM + Saúde Leroy Merlin une atletas e atrações em Bauru

A Corrida 96FM + Saúde Leroy Merlin “No Seu Ritmo, as Peças se Encaixam” levou corredores, caminhantes e torcedores às ruas de Bauru na manhã deste domingo (24), com largadas para 7 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. O percurso do evento, que acontece pelo segundo ano consecutivo, incluiu trechos da avenida Getúlio Vargas, alameda Octávio Pinheiro Brisolla e entorno do Aeródromo Municipal.
O campeão geral masculino foi Lucas Borges de Andrade, 27 anos, da equipe ASG Running, que completou a prova em 23min21s. O vice-campeão foi Richard Henrique Neves (23min24s), seguido por Marcos Vinícius de Oliveira (24min03s). No total, foram 329 concluintes homens.
No feminino, a vencedora foi Letícia Almeida Belo, 24 anos, da equipe ABDA/ASG Running, com 28min05s. A vice-campeã foi Mariana Peres Fattori, da Superatis (30min51s), e o terceiro lugar ficou com Graziela Martha, da ASG Running (32min26s). Entre as mulheres, 219 atletas concluíram a prova.
As equipes com maior número de participantes também receberam premiação. A Superatis, com 65 alunos, conquistou R$ 1.500. A ASG Running ficou em segundo lugar, com 36 integrantes e prêmio de R$ 1.000. Em terceiro, a Invictos, com 32 corredores, recebeu R$ 500. Já os três primeiros colocados no geral, masculino e feminino, levaram vouchers da Leroy Merlin nos valores de R$ 500, R$ 300 e R$ 200, respectivamente.
Na categoria PCD (pessoas com deficiência), foram 10 concluintes. O 1.º lugar masculino foi de Antonio Carlos Borges (34min46s) e, no feminino, de Jamille Pietro (40min40s).
Além disso, houve troféus para o Top-10 geral, premiação por faixas etárias de cinco em cinco anos até a categoria 80+, e medalhões diferenciados para os Top-100. Os resultados completos estão disponíveis no site da cronometragem oficial: eventos.chiptiming.com.br/resultados/2025/96maissaudeleroymerlin.
A arena do evento foi ponto de encontro com diversas atrações: show da Banda Calibrados, participação do grupo Heróis para Heróis, exposições e surpresas para todas as idades.
JCNET no Corre
A reportagem participou da corrida a convite da rádio 96FM. O percurso foi desafiador: nos dois primeiros quilômetros foi possível manter um ritmo mais acelerado, aproveitando para compensar a inclinação que viria em seguida. O clima ajudou, os pontos de hidratação estavam bem distribuídos, e o evento favoreceu até a conquista de RP (recorde pessoal) para quem vinha treinando. O último quilômetro trouxe maior dificuldade, com cerca de 300 metros de subida na avenida Odilon Braga, ao lado da base do Corpo de Bombeiros. Logo depois, porém, houve uma descida seguida de um retão de 500 metros, ideal para acelerar rumo à linha de chegada.
Apoio
A Corrida 96FM + Saúde Leroy Merlin “No Seu Ritmo, as Peças se Encaixam” foi promovida pela rádio e pela empresa Alvo Run, e já está confirmada para 2026. A realização é da 96FM, com organização da Alvo Run e patrocínio máster da Leroy Merlin. O Jornal da Cidade e o JCNET foram apoiadores de mídia. Também apoiaram o evento a Prefeitura de Bauru, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), a Secretaria da Cultura e a Emdurb/GOT.