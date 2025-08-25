Corrida 96FM + Saúde Leroy Merlin une atletas e atrações em Bauru

A Corrida 96FM + Saúde Leroy Merlin “No Seu Ritmo, as Peças se Encaixam” levou corredores, caminhantes e torcedores às ruas de Bauru na manhã deste domingo (24), com largadas para 7 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. O percurso do evento, que acontece pelo segundo ano consecutivo, incluiu trechos da avenida Getúlio Vargas, alameda Octávio Pinheiro Brisolla e entorno do Aeródromo Municipal.

O campeão geral masculino foi Lucas Borges de Andrade, 27 anos, da equipe ASG Running, que completou a prova em 23min21s. O vice-campeão foi Richard Henrique Neves (23min24s), seguido por Marcos Vinícius de Oliveira (24min03s). No total, foram 329 concluintes homens.

No feminino, a vencedora foi Letícia Almeida Belo, 24 anos, da equipe ABDA/ASG Running, com 28min05s. A vice-campeã foi Mariana Peres Fattori, da Superatis (30min51s), e o terceiro lugar ficou com Graziela Martha, da ASG Running (32min26s). Entre as mulheres, 219 atletas concluíram a prova.