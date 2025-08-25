Semana começa com céu nublado e frente fria em Bauru

A aproximação de uma nova frente fria, conforme aponta o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), renova a expectativa de chuva na região ainda nesta semana. O dia amanheceu nublado nesta segunda-feira (25), justamente quando chega ao fim o fenômeno conhecido como veranico, conforme noticiado pelo JC/JCNET nos últimos dias.
Para esta terça-feira (26) e quarta-feira (27), o instituto prevê o deslocamento da frente fria para próximo ao Litoral paulista, o que provocará instabilidade e chuvas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas, principalmente nos setores Sul e Leste do Estado, além da faixa litorânea.
Na quinta-feira (28) e sexta-feira (29), a condição de instabilidade deve persistir em São Paulo, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, inclusive Bauru, a partir da tarde, devido à presença de um sistema de baixa pressão no continente.
Nesta semana, a temperatura mínima deve variar entre 13 e 16?graus, enquanto a máxima deve ficar entre 31? e 33?graus.
Abastecimento
A chuva também é aguardada pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), que não descarta anunciar um rodízio de água, caso o nível do Rio Batalha caia ainda mais. Nesta segunda-feira, a régua na lagoa de captação indicava 2,39 metros, sendo que o nível considerado ideal para abastecer os mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente do manancial é de 3,20 metros.