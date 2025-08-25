Bauru realiza oficinas e audiências do Plano Diretor até setembro

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza as duas oficinas técnicas e 17 reuniões setoriais para apresentação das propostas consolidadas dos projetos da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS) até o dia 20 de setembro. Já as audiências públicas finais serão nos dias 23 e 24 de setembro.
O processo de revisão está acontecendo desde o ano passado, e as três primeiras rodadas de oficinas técnicas e reuniões públicas ocorreram no primeiro semestre deste ano, quando também foi feita uma consulta pública online. A Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), vinculada à Universidade de São Paulo (USP), foi contratada para dar suporte técnico ao município.
As oficinas técnicas serão nos dias 29 de agosto e 1 de setembro, às 16h30. As oficinas são presenciais para os membros do Conselho do Município, Núcleo Gestor e delegados da revisão do Plano Diretor, além dos vereadores. A população pode acompanhar pelo YouTube da prefeitura.
As reuniões públicas nos setores urbanos e rurais estão previstas para acontecer de 2 a 20 de setembro, em todos os setores de planejamento do município, com reuniões nos 12 setores urbanos, quatro setores rurais e uma reunião para as entidades de classe. A participação nas reuniões é aberta para toda a população.
Esta será a quarta rodada de reuniões nos setores. A primeira foi em fevereiro, para a apresentação do cronograma da retomada das discussões e a recomposição dos delegados. A segunda rodada foi entre abril e maio, para apresentação do diagnóstico e da cartografia atualizados. A terceira rodada foi em junho, para apresentação das propostas preliminares.
Já as audiências públicas finais serão nos dias 23 e 24 de setembro, com início às 18h, no Centro Administrativo da prefeitura, abertas para a participação presencial de toda a população e com transmissão ao vivo no YouTube da prefeitura. A audiência do dia 23 de setembro vai apresentar a proposta preliminar da minuta da revisão do Plano Diretor, e a audiência do dia 24 de setembro vai apresentar a proposta preliminar da minuta da nova LUOS. As minutas serão elaboradas como resultados dos trabalhos desenvolvidos até então. Em seguida, após passarem por adequações, caso necessário, os projetos deverão ser enviados para a Câmara Municipal.
Todas as informações sobre a revisão do Plano Diretor e da LUOS estão no site https://sites.bauru.sp.gov.br/planodiretor/
OFICINAS TÉCNICAS
Apresentação das propostas consolidadas e das minutas do Plano Diretor e da LUOS
Presencialmente para os membros do Conselho do Município, Núcleo Gestor e delegados da revisão do Plano Diretor, e transmissão ao vivo online
29/08 – 16h30 – Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru – Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto
01/09 - 16h30 – Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru – Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto
REUNIÕES – QUARTA RODADA
Apresentação das propostas consolidadas e das minutas do Plano Diretor e da LUOS
Abertas para os delegados e toda a população
Setores Urbanos
02/09 – 8h – Setor 1 - Teatro Edson Celulari/Filarmônica ABDA – Rua Rubens Arruda, 3-33 – Centro
04/09 – 18h30 – Setor 7 – Emef José Romão – Rua Pedro de Castro Pereira, 8-20 – Núcleo Nova Bauru
05/09 – 18h30 – Setor 8 – Emef Dirce Boemer Guedes de Azevedo – Rua Assumpção, 2-17 – Vila Santa Luzia
06/09 – 9h – Setor 5 – Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru – Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto
08/09 – 18h30 – Setor 10 – Emei Isaac Portal Roldan – Rua Carlos Gomes Camargo, 3-81 – Núcleo Octávio Rasi
09/09 – 18h30 – Setor 9 – Emef Alzira Cardoso – Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, 4-45 – Jardim Chapadão
10/09 – 18h30 – Setor 11 - Núcleo de Ensino Renovado (NER) Lydia Alexandrina Nava Cury – Rua Anthero Donnini, 1-125 – Núcleo Geisel
11/09 – 18h30 – Setor 12 – Auditório da Secretaria de Cultura – Avenida Nações Unidas, 8-9 – Centro
15/09 – 18h30 – Setor 2 – Assenag – Rua Fuas de Mattos Sabino, 1-15 – Jardim América
16/09 – 18h – Setor 3 – Emei Maria Izolina Theodoro Zanetta – Rua Felicíssimo Antônio Pereira, quarteirão 21 – Jardim Eugênia
17/09 – 18h30 – Setor 4 – Emef Claudete da Silva Vecchi – Rua Roque Urias Batista, 4-20 – Parque Viaduto
18/09 – 18h30 – Setor 6 – Emef Cônego Aníbal Difrância – Alameda Manoel Figueiredo, quarteirão 1 – Parque São Geraldo
03/09 – 18h – Entidades de classe e outros – OAB – Avenida Nações Unidas, 30-30 – Vila Universitária
Setores Rurais
12/09 – 18h30 - Setor B - Antigo Clube da Telesp/Atual Clube Sintetel Bauru - Estrada Municipal BRU 015, Km 1,12 - prolongamento da Avenida das Bandeiras
13/09 – 9h - Setores C, D e F - Salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida – Distrito de Tibiriçá
19/09 – 18h30 – Setor A - IPMet/Unesp – Avenida José Sandrin, km 0,75
20/09 – 9h – Setores E, G, H e I - Salão da Igreja São Sebastião – Rio Verde
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Apresentação das propostas consolidadas e das minutas do Plano Diretor e da LUOS
Abertas para os delegados e toda a população
23/09 – 18h – Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru – Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto (Plano Diretor)
24/09 – 18h - Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru – Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto (LUOS)
REGIÕES DE ABRANGÊNCIA DE CADA SETOR DO MUNICÍPIO
Setor 1 – Centro
Setor 2 – Jardim Paulista, Jardim Samambaia, Residencial Villaggio, Vila Santa Clara, Altos da Cidade, Jardim Imperial, Jardim Aeroporto, Jardim América, Vila Aviação, Vila Serrão, Jardim Estoril, Jardim Europa, Jardim Marabá, Jardim Mary, Paineiras, Parque das Nações, Residencial Lago Sul, Chácaras Cardoso, Residencial Tivoli
Setor 3 – Jardim Eugênia, Vila Independência, Residencial Jardins do Sul, Vila Santista, Vila São Francisco, Jardim Shangri-lá, Jardim Solange, Jardim Terra Branca, Vila Dumont
Setor 4 – Residencial Granja Cecília, Jardim Ouro Verde, Jardim Vitória, Jardim Ferraz, Vila Ipiranga, Jardim Gaivota, Vila Nipônica, Vila Giunta, Vila Souto, Jardim Jussara, Alto Paraíso, Jardim Celina, Parque Viaduto, Quinta Ranieri, Núcleo Joaquim Guilherme, Residencial Sabiás, Residencial Andorinhas
Setor 5 – Chácaras Cornélia, Parque Real, Vila Industrial, Vila Pacífico, Vila Falcão, Vila Bela, Parque Santa Cândida, Leão 13, Parque Val de Palmas, Vila Dutra, Jardim Marilu, Jardim da Grama, Santa Filomena, Jardim Prudência, Nova Esperança, Jardim Andorfato, Jardim Eldorado, Núcleo Edson Francisco da Silva, Parque Jaraguá, Jardim Rosa Branca, Núcleo Fortunato Rocha Lima, Núcleo 9 de Julho, Parque Santa Edwirges, Jardim Vânia Maria, Jardim Gerson França, Jardim Marise, Vila Quaggio, Jardim Bela Vista
Setor 6 – Parque Santa Fé, Parque Primavera, Parque Roosevelt, Residencial Buritis, Núcleo Alto Alegre, Jardim Petrópolis, Jardim Progresso, Parque União, Jardim TV, Parque São Geraldo, Vila Lemos, Vila Camargo, Vila Seabra, Jardim Godoy, Jardim Marília, Vila Garcia, Parque Vista Alegre, Jardim Santana, Parque Alto Sumaré
Setor 7 – Núcleo Gasparini, Núcleo Vanuíre, Jardim Helena, Pousada da Esperança, Nova Bauru, Vila São Paulo, Colina Verde
Setor 8 – Jardim Pagani, Jardim Flórida, Jardim Ivone, Núcleo Nobuji Nagasawa, Jardim Silvestre, Núcleo Beija-Flor, Vila Santa Luzia, Jardim Araruna
Setor 9 – Mary Dota, Quinta da Bela Olinda, Núcleo Isaura Pitta Garmes, Parque Giansante, Jardim Mendonça, Jardim Chapadão, Vargem Limpa
Setor 10 – Núcleo Octávio Rasi, Condomínio Terra Nova, Vila Aimorés, Parque Santa Terezinha, Vale do Igapó, Jardim Manchester, Jardim Tangarás, Parque Bauru, Ferradura Mirim, Parque Paulista, Núcleo José Regino, Vila Tecnológica, Núcleo Pastor Arlindo Viana (Bauru 22), Parque Júlio Nóbrega
Setor 11 – Jardim Guadalajara, Vila Coralina, Vila Monlevade, Vila Cardia, Jardim Cruzeiro do Sul, Parque Paulistano, Jardim Marambá, Vila Engler, Jardim do Contorno, Jardim Redentor, Jardim Carolina, Parque das Camélias, Parque dos Flamboyants, Jardim Samburá, Parque do Hipódromo, Núcleo Geisel, Jardim Olímpico, Jardim das Orquídeas, Residencial Odete, Residencial Tavano, Jardim Colonial, Jardim Niceia, Jardim Santos Dumont
Setor 12 – Jardim Dona Sarah, Vila Regina, Jardim Infante Dom Henrique, Jardim Planalto, Vila Universitária, Jardim Panorama, Vila Maracy, Jardim Brasil, Higienópolis, Vila Antárctica.