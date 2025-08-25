Bauru realiza oficinas e audiências do Plano Diretor até setembro

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza as duas oficinas técnicas e 17 reuniões setoriais para apresentação das propostas consolidadas dos projetos da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS) até o dia 20 de setembro. Já as audiências públicas finais serão nos dias 23 e 24 de setembro.

O processo de revisão está acontecendo desde o ano passado, e as três primeiras rodadas de oficinas técnicas e reuniões públicas ocorreram no primeiro semestre deste ano, quando também foi feita uma consulta pública online. A Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), vinculada à Universidade de São Paulo (USP), foi contratada para dar suporte técnico ao município.

As oficinas técnicas serão nos dias 29 de agosto e 1 de setembro, às 16h30. As oficinas são presenciais para os membros do Conselho do Município, Núcleo Gestor e delegados da revisão do Plano Diretor, além dos vereadores. A população pode acompanhar pelo YouTube da prefeitura.