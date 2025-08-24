Com gols de reservas, São Paulo bate Atlético-MG e cola no G6

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 com gols de reservas neste domingo (24), em confronto pela 21ª rodada do Brasileiro. O duelo foi disputado no Morumbis, casa do Tricolor.

Pablo Maia e Tapia marcaram os gols do jogo. O volante foi titular neste domingo, mas atuou desde o início em apenas uma oportunidade nos últimos cinco jogos, enquanto o atacante chileno entrou durante o confronto para sacramentar a vitória.

Com o resultado, o São Paulo subiu para 32 pontos e chegou à 7ª colocação, enquanto o Galo é o 11º, com 24. As equipes voltam a campo nesta semana: o Atlético-MG vai receber o Cruzeiro na próxima quarta-feira às 19h30 (de Brasília), na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo visita o Cabuloso no sábado, pelo Brasileiro, às 21h.