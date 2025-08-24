Bauru Basket supera a Liga Sorocabana pelo Campeonato Paulista

O Bauru Basket voltou a vencer no Campeonato Paulista ao superar a Liga Sorocabana de Basquete (LSB) por 75 x 57. O confronto ocorreu na noite deste domingo (24), no ginásio Panela de Pressão - onde o Dragão segue invicto na atual temporada.
Em duelo de ânimos acirrados e forte intensidade física, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú construiu sua vantagem a partir da segunda metade de jogo. “Acho que deixamos a partida ir para um caminho tenso, além do ideal. Isso fez com que tivéssemos muitos erros. Mas, depois do intervalo, conseguimos colocar a cabeça no lugar, ajustar nossa postura e achar as bolas boas para vencermos”, avaliou o treinador do time bauruense.
Apesar da derrota, o cestinha da noite foi Lucas Zibecchi, da LSB, com 20 pontos. Pelo lado dos donos da casa, Pedro Infante se destacou com 17 pontos, três rebotes e duas assistências. Gemerson Barbosa contribuiu com 15 pontos e três rebotes, enquanto Andrezão registrou 12 pontos e oito rebotes.
Com o resultado, o Dragão agora tem quatro vitórias e três derrotas no torneio estadual (57,1% de aproveitamento). O próximo compromisso será nesta quarta-feira (27), diante do Mr. Moo/São José, novamente no Panela de Pressão, às 19h30.
Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br) nos valores de R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeiras cativas) e R$ 90 (cadeiras de quadra). A partir das 9h desta segunda-feira (25), a venda também ocorre presencialmente na RR Store (Av. Comendador da Silva Martha, 21-80 – Vila Serrão).