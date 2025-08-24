Corinthians vence Vasco com DNA da base e quebra jejum

O Corinthians venceu o Vasco neste domingo por 3 a 2, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada na casa do elenco carioca, no São Januário. A vitória aconteceu após seis tropeços do Alvinegro no torneio.
Os gols da partida foram marcados por Maycon, Gui Negão, crias do Terrão, e Gustavo Henrique, pelos visitantes, e Vegetti e Rayan, pelos donos da casa. Com o resultado, o Alvinegro paulista chegou aos 25 pontos e se afastou um pouco do Z4, enquanto o Gigante da Colina se manteve com 19 conquistados, colado na zona da degola.
O elenco paulista vinha de um momento complicado nos pontos corridos, com três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, até quebrar o jejum neste domingo.
As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil: o Vasco recebe o Botafogo, enquanto o Corinthians visita o Athletico. As duas partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).
O centroavante, que tem substituído o lesionado Yuri Alberto, marcou novamente pelo Alvinegro. Na derrota para o Bahia na Neo Química Arena, o atacante marcou com uma bicicleta.
O atleta foi titular tanto no último duelo quanto neste domingo. A última vez que Gui Negão havia atuado desde o início aconteceu em 16 de julho, na vitória do Corinthians sobre o Ceará.
VASCO
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Cauan Barros), Tchê Tchê (Vegetti) e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David (Andrés Gómez). T.: Fernando Diniz
CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Garro), Maycon (Ryan) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho) e Gui Negão (Romero). T.: Dorival Júnior
Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Junior
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
Gols: Maycon, aos 21'/1ºT, Vegetti, aos 15'/2ºT, Gui Negão, aos 24'/2ºT, Gustavo Henrique, aos 40'/2ºT, Rayan, aos 51'/2ªT
Amarelos: David, Rayan, Piton (Vasco); Matheus Bidu, Raniele (Corinthians)