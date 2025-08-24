Sesi Vôlei Bauru estreia com vitória sobre São Caetano

O caminho do Sesi Vôlei Bauru para buscar seu retorno à final do Paulista começou com vitória. A equipe bauruense bateu a A.A. São Caetano em 3 sets a 0 (16x25; 21x25; 15x25) na noite desse sábado, 23. A partida foi no Ginásio Lauro Gomes e válida pela primeira rodada do Paulista 2025.

Além do início positivo na campanha bauruense, a noite também marcou a estreia de Talia Costa com a camisa do Sesi Vôlei Bauru. A ponteira, ex-EC Pinheiros, foi titular na primeira partida da equipe.

O próximo desafio do time de Bauru será em casa, no dia 27, quarta-feira, contra a equipe do Vôlei Louveira. O jogo começa às 19h, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi. As reservas de ingressos serão liberadas em breve.