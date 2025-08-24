Sesi Vôlei Bauru estreia com vitória sobre São Caetano

O caminho do Sesi Vôlei Bauru para buscar seu retorno à final do Paulista começou com vitória. A equipe bauruense bateu a A.A. São Caetano em 3 sets a 0 (16x25; 21x25; 15x25) na noite desse sábado, 23. A partida foi no Ginásio Lauro Gomes e válida pela primeira rodada do Paulista 2025.
Além do início positivo na campanha bauruense, a noite também marcou a estreia de Talia Costa com a camisa do Sesi Vôlei Bauru. A ponteira, ex-EC Pinheiros, foi titular na primeira partida da equipe.
O próximo desafio do time de Bauru será em casa, no dia 27, quarta-feira, contra a equipe do Vôlei Louveira. O jogo começa às 19h, na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi. As reservas de ingressos serão liberadas em breve.
O Sesi Vôlei Bauru estreou no Paulista 2025 com o seguinte time titular: Dani Lins, Thays, Giovanna, Talia, Mayany, Bruna Moraes e Léia. O time não teve alterações durante o jogo, com o primeiro e terceiro set sendo de mais vantagem da equipe bauruense. A segunda parcial foi a mais equilibrada, com a equipe da casa conseguindo manter a distância em poucos pontos, mas vendo o time de Bauru fechar na reta final.
A oposta Bruna Moraes — maior pontuadora do time na Superliga 2024/25 — começou o estadual com o mesmo ritmo da última temporada. A jogadora do Sesi Vôlei Bauru anotou 19 pontos e foi a maior pontuadora da partida.
Mesmo jogando fora de casa, o Sesi Vôlei Bauru teve torcida a seu favor. As atletas do Sesi Esporte Participação e os colaboradores da unidade do Sesi Mauá estiveram presente na torcida pela equipe bauruense.
Campeonato Paulista 2025 Feminino
A.A. São Caetano 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/08 I Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru x Vôlei Louveira I 27/08 – 19h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru x Renasce Sorocaba I 02/09 – 19h I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru I 07/09 – 18h I EC Pinheiros, São Paulo
Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 10/09 – 20h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru x Realizar Santos I 14/09 – 17h I Sesi Vila Leopoldina, São Paulo
Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru I 24/09 – 20h I Ginásio José Liberatti, Osasco