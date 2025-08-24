Adolescência: qual a quantidade ideal de exercícios?

A rotina de atividade física é fundamental em qualquer fase da vida, mas ela é ainda mais importante na adolescência. Tanto para que isso se torne um hábito na idade adulta quanto para inúmeros benefícios para a saúde, como melhora da capacidade cardiovascular, fortalecimento muscular e ósseo, controle do peso, melhor desempenho acadêmico e diminuição de sintomas ansiosos e depressivos.

Porém, há um limiar em que o excesso prejudica mais do que ajuda. Mas como saber quanto é demais? As recomendações internacionais indicam que adolescentes devem realizar pelo menos 60 minutos diários de atividade moderada a vigorosa.

Dessas, ao menos três vezes por semana devem incluir atividades que fortaleçam músculos e ossos. Essas diretrizes são respaldadas por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS).