Beneficência Portuguesa de Bauru recebe técnicos do Coren/SP

Nos dias 4 e 5 de agosto, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), realizou uma capacitação especial voltada para a segurança do paciente. O evento, que ocorreu das 14h às 18h em ambas as datas, reuniu cerca de 30 profissionais de enfermagem por dia e teve como principal objetivo o aprimoramento das práticas de cuidado seguro no hospital.

Com foco em atividades práticas e dinâmicas interativas, a capacitação abordou temas como prevenção de eventos adversos, aplicação de protocolos institucionais e a importância da comunicação eficaz no ambiente hospitalar. O treinamento foi cuidadosamente estruturado para atender técnicos, auxiliares e enfermeiros, garantindo que todos os níveis da equipe de enfermagem estivessem alinhados quanto às melhores práticas de segurança e cuidados com o paciente.

"Essa capacitação teve início em julho. Ela é composta de 30 horas/aula, sendo 20 horas online e 10 horas presenciais. Depois de concluir as aulas online, estivemos presentes no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, que abriu as portas para essa capacitação regional, de forma a levar a atualização de conhecimentos a todos os profissionais de enfermagem da região", explicou Marcelo Carvalho, conselheiro do Coren-SP.