Beneficência Portuguesa de Bauru recebe técnicos do Coren/SP

Nos dias 4 e 5 de agosto, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), realizou uma capacitação especial voltada para a segurança do paciente. O evento, que ocorreu das 14h às 18h em ambas as datas, reuniu cerca de 30 profissionais de enfermagem por dia e teve como principal objetivo o aprimoramento das práticas de cuidado seguro no hospital.
Com foco em atividades práticas e dinâmicas interativas, a capacitação abordou temas como prevenção de eventos adversos, aplicação de protocolos institucionais e a importância da comunicação eficaz no ambiente hospitalar. O treinamento foi cuidadosamente estruturado para atender técnicos, auxiliares e enfermeiros, garantindo que todos os níveis da equipe de enfermagem estivessem alinhados quanto às melhores práticas de segurança e cuidados com o paciente.
"Essa capacitação teve início em julho. Ela é composta de 30 horas/aula, sendo 20 horas online e 10 horas presenciais. Depois de concluir as aulas online, estivemos presentes no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, que abriu as portas para essa capacitação regional, de forma a levar a atualização de conhecimentos a todos os profissionais de enfermagem da região", explicou Marcelo Carvalho, conselheiro do Coren-SP.
A iniciativa visou fortalecer a qualidade assistencial e a segurança do paciente, elementos fundamentais para a construção de um ambiente hospitalar mais seguro e eficiente. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de revisar os protocolos de segurança e realizar simulações práticas que são diretamente aplicadas ao dia a dia do hospital.
"A capacitação é uma das formas que encontramos para valorizar nossos profissionais e garantir que, cada vez mais, possamos oferecer um atendimento de excelência, com foco na segurança e no bem-estar do paciente", destacou Alberto Sanches, diretor técnico do hospital.