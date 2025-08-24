HCFMB é destaque nacional com pesquisas premiadas em radioterapia

O Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) da Unesp foi premiado com dois trabalhos científicos apresentados no Congresso Brasileiro de Radioterapia 2025.

O evento foi realizado em Vitória (ES) e reuniu centenas de especialistas nacionais e internacionais da área. O objetivo foi promover a atualização científica, troca de experiências e discussão de inovações tecnológicas em radioterapia.

Dois trabalhos desenvolvidos por profissionais de saúde do HCFMB foram premiados em primeiro e segundo lugar na categoria "apresentações orais" no Congresso.