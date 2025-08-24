HCFMB é destaque nacional com pesquisas premiadas em radioterapia

O Serviço de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) da Unesp foi premiado com dois trabalhos científicos apresentados no Congresso Brasileiro de Radioterapia 2025.
O evento foi realizado em Vitória (ES) e reuniu centenas de especialistas nacionais e internacionais da área. O objetivo foi promover a atualização científica, troca de experiências e discussão de inovações tecnológicas em radioterapia.
Dois trabalhos desenvolvidos por profissionais de saúde do HCFMB foram premiados em primeiro e segundo lugar na categoria "apresentações orais" no Congresso.
O trabalho que ficou em primeiro lugar tratou de um importante problema no tratamento com radioterapia para câncer de mama: quais áreas da região do pescoço e do tórax devem ser incluídas no campo de radiação.
Com base em uma análise de quase mil casos de recidiva (quando o câncer volta), coletados de estudos internacionais, os autores criaram uma proposta de recomendação mais clara e baseada em evidências.
Essa proposta ajuda a melhorar os resultados do tratamento, diminuir efeitos colaterais e preencher uma lacuna nas orientações atuais usadas pelos profissionais.
Já o segundo colocado apresentou uma solução prática para clínicas que não têm tomógrafos específicos para radioterapia.
O estudo desenvolveu uma fórmula matemática simples e precisa para calcular o volume da bexiga durante o planejamento do tratamento de câncer de próstata. Com isso, é possível verificar rapidamente se a bexiga está no volume ideal, sem precisar repetir exames ou atrasar o início do tratamento. É uma ferramenta barata, fácil de usar e que contribui diretamente para um atendimento mais eficiente e de qualidade.
"Essas premiações representam um marco histórico para o HCFMB, pois é a primeira vez que a Instituição conquista simultaneamente o 1º e o 2º lugar nas apresentações orais do principal congresso nacional de radioterapia", pontua o Chefe do Serviço de Radioterapia do HCFMB, Gustavo A. Viani.
AUTORES
Os dois trabalhos foram apresentados por Marcelo Dante (físico médico residente) e Rafaela Camargo (técnica em radioterapia), representando a equipe multiprofissional da Radioterapia do HCFMB
1º lugar - "Mapeando o Risco de Recidiva na Fossa Supraclavicular e Mamária Interna: uma meta-análise". Marcelo Dante Tacconi Alvarez, Ana Carolina Hamamura E Gustavo Arruda Viani
2º lugar - "Previsão Otimizada do Volume de Bexiga na Tomografia de Planejamento: Uma Ferramenta Rápida e Precisa para a Radioterapia Prostática". Rafaela Ferraz Camargo, Lucas Francisco Carmello, Guimarães, Marcelo Dante Tacconi Alvarez, Gustavo Lopes Gonçalves, Ana Carolina Hamamura e Gustavo Arruda Viani