Maionese: vilã da vida real nos alimentos

Em "Vale tudo", Odete (Debora Bloch) sabotou a maionese da empresa Paladar para se vingar de Raquel (Taís Araújo). Mas, antes da distribuição do alimento contaminado a restaurantes, Lucimar (Ingrid Gaigher) resolveu provar e passou mal. Em cenas que foram ao ar ontem, Celina (Malu Galli) começa uma corrida contra o tempo para impedir que o alimento fosse servido a mais gente.
É só novela, mas a substância que Odete escolheu paracontaminar a maionese é uma vilã de verdade: a bactéria Salmonella causa intoxicação estomacal capaz de provocar sérios problemas e que pode até levar à morte.
Segundo informações do Ministério da Saúde, a Salmonella é transmitida pela ingestão de itens contaminados. Os sintomas da intoxicação podem surgir entre seis e 72 horas após o consumo do alimento e costumam desaparecer em até uma semana.
Mas isso não é regra, e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos dizem que há casos em que a pessoa não desenvolve sintomas por várias semanas e outros em que as queixas permanecem também durante semanas. Em geral, a infecção pela bactéria Salmonella se manifesta com diarreia, vômitos, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios.
A confirmação de um caso de Salmonella é feita em testes de laboratório, geralmente a partir de amostras das fezes ou do vômito do paciente. O tratamento costuma ser feito em casa por meio de repouso e alta ingestão de líquidos para controlar os sintomas enquanto o sistema imunológico combate a infecção. Em alguns casos, são indicados remédios para auxiliar no alívio dos sintomas e reposição de eletrólitos por meio de soros, devido à desidratação.
Se os sintomas persistirem por mais de três dias, é necessário procurar novamente o médico para fazer outra avaliação, porque pode ser que a contaminação esteja evoluindo para formas mais graves.