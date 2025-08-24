Maionese: vilã da vida real nos alimentos

Em "Vale tudo", Odete (Debora Bloch) sabotou a maionese da empresa Paladar para se vingar de Raquel (Taís Araújo). Mas, antes da distribuição do alimento contaminado a restaurantes, Lucimar (Ingrid Gaigher) resolveu provar e passou mal. Em cenas que foram ao ar ontem, Celina (Malu Galli) começa uma corrida contra o tempo para impedir que o alimento fosse servido a mais gente.

É só novela, mas a substância que Odete escolheu paracontaminar a maionese é uma vilã de verdade: a bactéria Salmonella causa intoxicação estomacal capaz de provocar sérios problemas e que pode até levar à morte.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a Salmonella é transmitida pela ingestão de itens contaminados. Os sintomas da intoxicação podem surgir entre seis e 72 horas após o consumo do alimento e costumam desaparecer em até uma semana.