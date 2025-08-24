Abacate é poder

Por muito tempo evitado por quem associava seu alto valor calórico ao ganho de peso, o abacate hoje é reconhecido como um dos alimentos mais completos e funcionais da alimentação saudável.
Considerado um verdadeiro "superalimento", ele se destaca por seu perfil nutricional único e por reunir benefícios que vão da saúde cardiovascular à beleza da pele e dos cabelos.
A fruta é fonte de gorduras monoinsaturadas, especialmente o ácido oleico, que ajuda no controle do colesterol e na proteção do coração. Também é rica em fibras, que promovem saciedade e regulam o funcionamento do intestino.
Além disso, o abacate concentra vitaminas como E, C, K e as do complexo B, associadas à imunidade, ao metabolismo energético, à saúde óssea e à ação antioxidante.
"O abacate oferece uma combinação poderosa de nutrientes. Ele ajuda a equilibrar a pressão arterial, melhora a sensibilidade à insulina e ainda contribui para a prevenção de doenças inflamatórias e cardiovasculares. É um alimento completo, seguro para todas as idades e que pode ser incluído na rotina de forma prática", afirma a nutricionista e professora do curso de Nutrição do Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, câmpus Boa Viagem, Jussara Pessôa.
Por ter baixo índice glicêmico, a fruta é uma excelente opção para diabéticos. Em crianças, colabora para o crescimento saudável.
Já em idosos, pode auxiliar na saúde intestinal e no controle da pressão arterial. E os benefícios não param por aí: a presença de antioxidantes e vitamina E atua na hidratação e elasticidade da pele, além de fortalecer os cabelos.
MITOS
Alguns mitos ainda cercam o alimento, mas são facilmente desmentidos por dados científicos. "É mito dizer que o abacate engorda ou faz mal ao fígado. O que engorda é o excesso calórico da dieta como um todo. Também não é verdade que ele só combina com receitas doces, e muito menos que pessoas com diabetes não podem consumir. Pelo contrário, ele ajuda no controle glicêmico", explica Jussara.
Já o caroço e a casca não são recomendados para consumo humano, apesar de conterem compostos antioxidantes. Por segurança e digestibilidade, o uso mais indicado é em compostagem e jardinagem, evitando o desperdício e promovendo sustentabilidade.
Com sabor suave, alta densidade nutricional e versatilidade na cozinha, o abacate mostra que está longe de ser apenas uma tendência, é um alimento potente, acessível e que pode transformar a saúde de forma simples e eficaz.
Moderação
Apesar de todos os pontos positivos, a especialista reforça a importância da moderação. Por ser calórico, o consumo exagerado pode levar ao ganho de peso. A porção ideal gira em torno de duas a quatro colheres de sopa por refeição, variando conforme a necessidade energética de cada pessoa.
Não há um horário certo para incluir o abacate na alimentação. Ele pode aparecer no café da manhã, em lanches, no almoço ou jantar. Amassado no pão com azeite e sementes, batido com leite vegetal e cacau ou servido em cubos nas saladas e guacamole, são muitas as formas de consumir.
Benefícios
Saúde cardiovascular: As gorduras saudáveis presentes no abacate, como as gorduras monoinsaturadas, ajudam a reduzir o colesterol LDL (o "colesterol ruim") e aumentar o colesterol HDL (o "colesterol bom"), protegendo a saúde do coração.
Saúde da pele e cabelo: O abacate é rico em vitaminas E e C, além de antioxidantes, que contribuem para uma pele hidratada e cabelos saudáveis.
Saúde digestiva: As fibras presentes no abacate promovem a saciedade e auxiliam no bom funcionamento do intestino.
Controle do açúcar no sangue: O abacate pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue devido às suas fibras e gorduras saudáveis, sendo benéfico para pessoas com diabetes.
Ação antioxidante: O abacate possui antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo o corpo contra danos celulares e envelhecimento precoce, de acordo com a Mealth Clinic.
Controle de peso: Apesar de ser calórico, o abacate pode auxiliar no controle de peso devido à sua alta quantidade de fibras e gorduras saudáveis, que promovem a saciedade.
Como incluir o abacate na alimentação: O abacate pode ser consumido de diversas formas. Amassado no pão com azeite e sementes, em vitaminas e shakes, adicionado em saladas e guacamole, em receitas doces e salgadas, omo óleo de abacate em cápsulas.