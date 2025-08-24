Detox digital

Já sentiu que passar horas rolando o feed te jogava em um ciclo sem fim de comparação com a vida dos outros? Beatriz Souza, de 32 anos, se viu assim e percebeu que o uso desenfreado de redes sociais prejudicava sua saúde mental.

A arquiteta, natural de Sergipe, também chegou à conclusão que quanto mais tempo passava on-line, piores eram suas crises de ansiedade. Por isso, a saída encontrada foi ficar sem o Instagram por três meses.

"Achava que estava sempre atrasada, que não era capaz de chegar onde eu almejava, mas, ao mesmo tempo, passava muito tempo acompanhando a vida dos colegas e não fazia as coisas acontecerem na minha", relata.