'Ser humano não tem e nunca teve livre-arbítrio'

Para entender qualquer comportamento humano, diz o neurocientista e primatólogo americano Robert Sapolsky, 68 anos, é preciso entender toda a cadeia de fatores que o influenciaram. Ou seja, tem que levar em conta o que aconteceu horas antes, meses antes e mesmo décadas, séculos e milênios antes, quando a pessoa ainda estava na barriga de sua mãe ou quando seus ancestrais eram moldados pela história. Em nenhum ponto dessa trama interminável de causas seria possível falar em livre-arbítrio.

PERGUNTA - Boa parte da sua argumentação neste livro já estava presente na sua obra anterior, chamada "Comporte-se". Por que decidiu voltar ao tema?

ROBERT SAPOLSKY - De fato, quando escrevi "Comporte-se", achei que tinha escrito "Determinados" ao mesmo tempo. Só que aí eu dei muitas palestras e passava uma hora com a plateia dizendo: "Nosso comportamento sempre deriva de fatores que nos afetaram um segundo atrás, um minuto atrás, meses atrás" e tudo o mais. E invariavelmente, na hora das perguntas, alguém dizia: "Se tudo isso é mesmo verdade, esses dados sugerem que nós não temos lá muito livre-arbítrio". E aí a minha reação era... [faz cara de inconformado] Puxa vida. OK, eu vou ter de ser menos sutil e escrever um livro inteiro sobre isso porque, afinal de contas, não existe livre-arbítrio. Tipo, nenhum, nenhum, nenhum.