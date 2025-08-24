Insônia: passo a passo para o 'relaxamento progressivo'

Muita gente que sofre com insônia sabe: às vezes, o que atrapalha o sono não é só barulho ou luz, mas a cabeça a mil ou o corpo tenso demais para relaxar. A boa notícia é que existe uma técnica simples, sem precisar tomar remédio, que pode ajudar bastante, o relaxamento muscular progressivo. É o que explica o médico especialista em sono e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Lawrence Epstein.
Em um artigo para o periódico "Harvard Health", ele cita práticas como meditação, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo e até o "biofeedback", que fazem parte de métodos ensinados em terapias comportamentais, mas também podem ser aprendidas por conta própria, com livros, vídeos ou cursos rápidos.
Segundo o médico, uma das práticas mais eficazes é o relaxamento muscular progressivo: você contrai e relaxa grupos musculares do corpo em sequência, dos pés à cabeça, o que ajuda a liberar a tensão e preparar o corpo para o descanso.
Além de melhorar o sono, a técnica ainda traz mais consciência corporal e reduz o estresse.
COMO FAZER
1. Deite-se confortavelmente, de barriga para cima. Você pode usar um travesseiro sob a cabeça ou embaixo dos joelhos para aliviar a lombar. Deixe os braços ao lado do corpo, com as palmas viradas para cima.
2. Respire fundo pelo nariz, bem devagar, e solte o ar com um suspiro longo. Repita algumas vezes, até sentir seu corpo começar a desacelerar.
3. Comece pelos pés e tornozelos: sinta se estão duros ou doloridos. Aperte os músculos por alguns segundos, só para notar a diferença e depois solte. Imagine que seus pés estão afundando no colchão, ficando pesados e relaxados.
4. Vá subindo devagar, prestando atenção em cada parte do corpo: panturrilhas, coxas, costas, barriga, ombros, braços, mãos, pescoço, mandíbula, testa& Em cada uma, contraia só um pouquinho e depois solte, deixando a tensão ir embora.
5. Pensamentos surgiram? Normal. Mas não se prenda a eles. Volte o foco para a respiração e para o corpo. O importante é deixar a mente descansar junto