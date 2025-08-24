Insônia: passo a passo para o 'relaxamento progressivo'

Muita gente que sofre com insônia sabe: às vezes, o que atrapalha o sono não é só barulho ou luz, mas a cabeça a mil ou o corpo tenso demais para relaxar. A boa notícia é que existe uma técnica simples, sem precisar tomar remédio, que pode ajudar bastante, o relaxamento muscular progressivo. É o que explica o médico especialista em sono e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Lawrence Epstein.

Em um artigo para o periódico "Harvard Health", ele cita práticas como meditação, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo e até o "biofeedback", que fazem parte de métodos ensinados em terapias comportamentais, mas também podem ser aprendidas por conta própria, com livros, vídeos ou cursos rápidos.

Segundo o médico, uma das práticas mais eficazes é o relaxamento muscular progressivo: você contrai e relaxa grupos musculares do corpo em sequência, dos pés à cabeça, o que ajuda a liberar a tensão e preparar o corpo para o descanso.