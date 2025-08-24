25 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BEM-ESTAR & CIA

De olho no relógio na hora de beber café


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Beber café à noite pode trazer efeitos inesperados. Um estudo da Universidade do Texas em El Paso, nos EUA, revela que o consumo noturno de cafeína pode elevar os níveis de impulsividade, favorecendo comportamentos imprudentes. Conduzida pelos biólogos Erick Saldes, Paul Sabandal e Kyung-An Han, a pesquisa foi publicada na revista científica iScience.

O estudo investigou como a cafeína afeta os mecanismos de inibição e controle de impulsos no organismo. Para isso, os testes foram realizados em moscas-das-frutas da espécie Drosophila melanogaster, utilizadas na ciência pela semelhança genética e neurológica com os seres humanos.

"A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Quisemos entender se fatores como o horário de ingestão poderiam influenciar seu efeito sobre o comportamento", explica Sabandal.

Nos experimentos, os cientistas manipularam variáveis como dosagem, horário do consumo e presença ou ausência de sono.

O principal indicador de impulsividade foi a reação das moscas diante de rajadas de vento. Em condições normais, moscas saudáveis interrompem os movimentos, mas aquelas que receberam cafeína à noite reagiram de forma descontrolada.

"Elas exibiram dificuldade em conter seus impulsos, com voos descoordenados mesmo diante de um ambiente adverso", observa Saldes.

Efeitos não acontecem durante o dia

Os efeitos da cafeína à noite nas moscas não foram observados pelos pesquisadores durante o dia, o que reforça a hipótese de que o horário do consumo afeta o controle comportamental.

Outro dado que chamou atenção dos cientistas foi a diferença entre os sexos. Apesar de apresentarem níveis semelhantes da substância no corpo, as fêmeas mostraram maior impulsividade do que os machos. Como as moscas não produzem hormônios humanos, como o estrogênio, a hipótese é que outros fatores estejam por trás dessa sensibilidade ampliada.

"Compreender esses mecanismos nos ajuda a investigar como características biológicas específicas e o funcionamento noturno do organismo afetam a resposta à cafeína", destaca Kyung-An Han, que é professora da Universidade do Texas em El Paso e líder do laboratório onde a pesquisa foi conduzida.

O lado bom

Melhora do desempenho cognitivo e físico: A cafeína atua como um estimulante, aumentando o estado de alerta, a concentração e a capacidade de realizar tarefas.

Propriedades antioxidantes: O café contém compostos como polifenóis, que combatem os radicais livres e reduzem o estresse oxidativo, protegendo as células.

Potencial redução do risco de doenças: Estudos sugerem que o consumo moderado de café pode estar associado à redução do risco de doenças como Parkinson, diabetes tipo 2, doenças hepáticas, certos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas.

Melhora do humor e bem-estar: O café pode contribuir para a sensação de bem-estar e reduzir a percepção subjetiva do esforço.

Proteção hepática: O café pode ajudar a reduzir as enzimas hepáticas, diminuindo o risco de doenças como cirrose e câncer de fígado.

Efeito anti-inflamatório: O café possui substâncias bioativas com efeito anti-inflamatório, que podem ser mais benéficas quando o consumo é concentrado pela manhã.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários