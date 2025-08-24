De olho no relógio na hora de beber café

Beber café à noite pode trazer efeitos inesperados. Um estudo da Universidade do Texas em El Paso, nos EUA, revela que o consumo noturno de cafeína pode elevar os níveis de impulsividade, favorecendo comportamentos imprudentes. Conduzida pelos biólogos Erick Saldes, Paul Sabandal e Kyung-An Han, a pesquisa foi publicada na revista científica iScience.

O estudo investigou como a cafeína afeta os mecanismos de inibição e controle de impulsos no organismo. Para isso, os testes foram realizados em moscas-das-frutas da espécie Drosophila melanogaster, utilizadas na ciência pela semelhança genética e neurológica com os seres humanos.

"A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Quisemos entender se fatores como o horário de ingestão poderiam influenciar seu efeito sobre o comportamento", explica Sabandal.