Socorro radical

Entre os muitos empreendimentos turísticos, Socorro (316 quilômetros de Bauru) possui o maior balanço da América Latina, o Swing Rock, com 150 metros de altura em um vão livre, um dos esportes de aventura que a cidade oferece. O município também é referência em turismo acessível e pet friendly, além de proporcionar mais de 30 atividades de aventura.
O ROTEIRO
Swing Rock: o maior balanço do Brasil fica no Parque Pedra Bela Vista. A estrutura suspende os visitantes a 150 metros de altura, proporcionando uma vista panorâmica do vale.
Gruta dos Anjos: Explore essa antiga mina de quartzo e pedra basáltica, com uma lagoa de água mineral. Uma antiga pedreira desativada em 1995. Dentro da formação rochosa com túneis formou-se um lago com águas tão cristalinas que facilmente as carpas que vivem no local são avistadas.
Rio do Peixe: é palco de diversas atividades de rafting, enquanto parques como o Monjolinho e o Parque dos Sonhos oferecem tirolesas, arvorismo e outras aventuras.
Trilhas: Explore a natureza local com trilhas que levam a cachoeiras e mirantes, como a Trilha das Cachoeiras.
Parque Monjolinho: Este parque oferece tirolesa, stand-up paddle, boia-cross, arvorismo e passeios de lancha, além de ser acessível para pessoas com deficiência.
Parque dos Sonhos: Conhecido por sua infraestrutura e acessibilidade, o parque oferece pesca, passeios a cavalo e de trator, arvorismo e tirolesa.
Pedra Bela Vista: Desfrute do pôr do sol e da vista panorâmica da região, com o maior balanço do Brasil.
Centro Histórico: Passeie pelo centro histórico, conheça a Praça Matriz e a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Compras: Visite as lojas de malhas e feiras de artesanato, como a Moda de Fábrica e a Feira Permanente de Malhas.
Cervejarias Artesanais: Conheça a Cervejaria Quinta do Malte e outras opções de cervejas artesanais na região.
Alambique Pioneira: Com várias cachaças premiadas, a propriedade realiza uma jornada artesanal e orgânica para produzir uma bebida única, conquistando selos de qualificação que atestavam a excelência de sua criação.
A HISTÓRIA
Fundada em 9 de agosto de 1829 e no início de sua emancipação, a economia da cidade era focada na agricultura, especialmente, em fazendas de café e fumo. Porém, sua vocação para o turismo começou a se desenvolver em 1945 como Estância Sanitária. Posteriormente, em 1978, tornou-se Estância Turística. Mas, foi em meados dos anos 90, com a chegada de operadoras de rafting e a implantação de grandes hotéis fazenda, que o turismo de aventura e ecoturismo começaram a ganhar força. Em particular, a aventura se consolidou no início dos anos 2000.
De lá para cá, Socorro vem crescendo e consolidando o turismo local e regional e, em 30 anos, a cidade viu surgir grandes empreendimentos turísticos, com 83 hotéis e pousadas; 17 parques; 65 restaurantes; 42 bares; 05 centros de compras e 28 empreendimentos rurais.
SERVIÇO
Mais Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades: www.socorro.tur.br