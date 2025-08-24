Socorro radical

Entre os muitos empreendimentos turísticos, Socorro (316 quilômetros de Bauru) possui o maior balanço da América Latina, o Swing Rock, com 150 metros de altura em um vão livre, um dos esportes de aventura que a cidade oferece. O município também é referência em turismo acessível e pet friendly, além de proporcionar mais de 30 atividades de aventura.

O ROTEIRO

Swing Rock: o maior balanço do Brasil fica no Parque Pedra Bela Vista. A estrutura suspende os visitantes a 150 metros de altura, proporcionando uma vista panorâmica do vale.