TURISMO

Socorro radical

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Maior balanço do Brasil
Maior balanço do Brasil

Entre os muitos empreendimentos turísticos, Socorro (316 quilômetros de Bauru) possui o maior balanço da América Latina, o Swing Rock, com 150 metros de altura em um vão livre, um dos esportes de aventura que a cidade oferece.  O município também é referência em turismo acessível e pet friendly, além de proporcionar mais de 30 atividades de aventura.

O ROTEIRO

Swing Rock: o maior balanço do Brasil fica no Parque Pedra Bela Vista. A estrutura suspende os visitantes a 150 metros de altura, proporcionando uma vista panorâmica do vale.

Gruta dos Anjos: Explore essa antiga mina de quartzo e pedra basáltica, com uma lagoa de água mineral. Uma antiga pedreira desativada em 1995. Dentro da formação rochosa com túneis formou-se um lago com águas tão cristalinas que facilmente as carpas que vivem no local são avistadas.

Rio do Peixe: é palco de diversas atividades de rafting, enquanto parques como o Monjolinho e o Parque dos Sonhos oferecem tirolesas, arvorismo e outras aventuras.

Trilhas: Explore a natureza local com trilhas que levam a cachoeiras e mirantes, como a Trilha das Cachoeiras.

Parque Monjolinho: Este parque oferece tirolesa, stand-up paddle, boia-cross, arvorismo e passeios de lancha, além de ser acessível para pessoas com deficiência.

Parque dos Sonhos: Conhecido por sua infraestrutura e acessibilidade, o parque oferece pesca, passeios a cavalo e de trator, arvorismo e tirolesa.

Pedra Bela Vista: Desfrute do pôr do sol e da vista panorâmica da região, com o maior balanço do Brasil.

Centro Histórico: Passeie pelo centro histórico, conheça a Praça Matriz e a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Compras: Visite as lojas de malhas e feiras de artesanato, como a Moda de Fábrica e a Feira Permanente de Malhas.

Cervejarias Artesanais: Conheça a Cervejaria Quinta do Malte e outras opções de cervejas artesanais na região.

Alambique Pioneira: Com várias cachaças premiadas, a propriedade realiza uma jornada artesanal e orgânica para produzir uma bebida única, conquistando selos de qualificação que atestavam a excelência de sua criação.

A HISTÓRIA

Fundada em 9 de agosto de 1829 e no início de sua emancipação, a economia da cidade era focada na agricultura, especialmente, em fazendas de café e fumo. Porém, sua vocação para o turismo começou a se desenvolver em 1945 como Estância Sanitária. Posteriormente, em 1978, tornou-se Estância Turística. Mas, foi em meados dos anos 90, com a chegada de operadoras de rafting e a implantação de grandes hotéis fazenda, que o turismo de aventura e ecoturismo começaram a ganhar força. Em particular, a aventura se consolidou no início dos anos 2000.

De lá para cá, Socorro vem crescendo e consolidando o turismo local e regional e, em 30 anos, a cidade viu surgir grandes empreendimentos turísticos, com 83 hotéis e pousadas; 17 parques; 65 restaurantes; 42 bares; 05 centros de compras e 28 empreendimentos rurais.

SERVIÇO

Mais Informações sobre onde ficar, restaurantes e atividades: www.socorro.tur.br

Gruta dos Anjos
Gruta dos Anjos
Rafting no Rio do Peixe
Rafting no Rio do Peixe
Pôr do sol na Pedra Bela Vista
Pôr do sol na Pedra Bela Vista
Rio do Peixe
Rio do Peixe

