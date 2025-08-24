Donos e cães têm traços de personalidade semelhantes?

Quem convive com um cão costuma notar: certos traços emocionais parecem se espelhar. Um tutor mais calmo pode ter um cachorro dócil. Um humano ansioso, um cão agitado.
Pesquisadores do comportamento animal e da psicologia humana vem explorando se há bases reais para essa identificação emocional e comportamental. Essa semelhança pode ser observada em traços como extroversão, neuroticismo, nível de atividade e até mesmo na forma como interagem com o mundo ao seu redor.
Diversos estudos, como o publicado na revista Applied Animal Behavior Science da Elsevier, têm demonstrado que tutores e seus cães podem apresentar níveis semelhantes de cordialidade, divertimento e altruísmo.
Um outro estudo, publicado na Plos One, revelou que gatos também podem apresentar semelhanças comportamentais com seus tutores, como a tendência a copiar o comportamento do dono.
Pesquisas sugerem que as semelhanças visuais tendem a originar-se da escolha inicial, você escolhe um cão que combina com você. Já os traços de personalidade parecem se alinhar mais com o tempo de convivência e influência mútua.
É importante lembrar que essa semelhança não é uma regra fixa, e cada relação é única, podendo apresentar suas próprias dinâmicas e características.
COMO ISSO ACONTECE?
Influência mútua: A convivência diária e a interação constante entre tutor e animal podem levar a uma influência mútua, onde o tutor pode inconscientemente reforçar certos comportamentos no animal, e o animal pode afetar o comportamento e a personalidade do tutor.
Leitura de sinais: Cães e gatos são excelentes em ler sinais corporais e expressões faciais, o que permite que eles identifiquem as emoções e o estado de espírito do tutor, ajustando seu próprio comportamento de acordo.
Preferências e escolhas: As pessoas tendem a escolher animais de estimação que se alinham com suas preferências e personalidade. Por exemplo, pessoas mais extrovertidas podem preferir cães mais ativos e sociáveis, enquanto pessoas mais tranquilas podem optar por animais mais calmos.
Afetividade e apego: A forte ligação emocional entre tutor e animal pode levar a uma maior identificação e projeção de traços de personalidade, onde o tutor vê semelhanças em seu animal de estimação e vice-versa.
Semelhanças visuais
Pesquisas anteriores incluídas na revisão demonstraram que humanos e cães muitas vezes compartilham características externas: tutoras com cabelos longos tendem a ter cães com orelhas longas; já tutoras de cabelo curto ficam com cães de orelhas mais eretas. Em testes de identificação, pessoas conseguiram combinar corretamente fotos de cães e seus donos, e em alguns casos, o reconhecimento foi possível apenas analisando a região dos olhos.