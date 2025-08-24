Donos e cães têm traços de personalidade semelhantes?

Quem convive com um cão costuma notar: certos traços emocionais parecem se espelhar. Um tutor mais calmo pode ter um cachorro dócil. Um humano ansioso, um cão agitado.

Pesquisadores do comportamento animal e da psicologia humana vem explorando se há bases reais para essa identificação emocional e comportamental. Essa semelhança pode ser observada em traços como extroversão, neuroticismo, nível de atividade e até mesmo na forma como interagem com o mundo ao seu redor.

Diversos estudos, como o publicado na revista Applied Animal Behavior Science da Elsevier, têm demonstrado que tutores e seus cães podem apresentar níveis semelhantes de cordialidade, divertimento e altruísmo.