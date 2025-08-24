A humanidade na sua pior versão

'Os físicos conheceram o pecado, e este é um conhecimento que eles não podem perder'. A famosa frase de J. Robert Oppenheimer, diretor científico do projeto da bomba atômica detonada sobre Hiroshima e Nagasaki, bem caberia para todos os grupos profissionais que se possa imaginar. Basta um rápido folhear dos jornais, uma passada de olhos pelos sites de notícias, uma atenção ligeira aos podcasts e canais da internet para se dar conta de que nenhuma classe escapa. A diferença está somente no maior ou menor grau de envolvimento; na maior ou menor quantidade de envolvidos. Vários cederam às pressões do sistema; muitos se perderam com interpretações convenientes da realidade; poucos resistiram impávidos.

Atores políticos e agentes públicos; profissionais da área da saúde; operadores do direito e da justiça; organismos de segurança; educadores dos mais diversos níveis; autoridades eclesiásticas; empresários, esportistas, artistas; comunicadores de toda espécie e atividade; engenheiros, cientistas, psicólogos, para onde quer que se olhe deparamos com seres humanos corrompidos. Não se trata apenas de corrupção material, ideológica ou financeira, mas também moral. Degradação de valores em vertiginosa e crescente espiral; roubalheiras cada vez mais sofisticadas e cada vez mais descaradas - públicas e privadas; golpes, subornos, chantagens, escândalos em profusão.

A revolta e o asco de antigamente deu lugar à aceitação passiva, à banalização do ilícito, à normalidade de se tirar vantagem à custa do próximo, ao comodismo com o erro proposital. A quantidade disparatada de acontecimentos indignos deveria provocar uma reação de igual magnitude, porém tem abalado a disposição ao combate, revelando uma triste sensação de desânimo. A impressão é de que nenhuma luta adianta, pois a um escândalo se sucederá outro; a uma ilegalidade, outra maior sobrevirá. A perplexidade e a sensação de revolta vão desvanecendo; dissipam na mesma velocidade em que as transgressões e as agressões ao bem comum acontecem.