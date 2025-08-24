Lions Clube Bauru Autismo promove seu 1º Show de Prêmios

O Lions Clube Bauru Autismo anuncia a realização do 1º Show de Prêmios, um evento beneficente que promete uma tarde de diversão e solidariedade. A ação tem como objetivo arrecadar fundos para a continuidade de seus projetos sociais de apoio à comunidade autista em Bauru, e acontecerá no dia 13 de setembro de 2025, a partir das 14h, no Centro do Professorado Paulista (CPP) Bauru.

As cartelas estão disponíveis com os associados do clube para compra no valor de R$ 40,00, e dão direito a participar de três rodadas regulares e duas rodadas especiais, além de incluir um kit lanche para os participantes.

Os recursos arrecadados serão integralmente destinados aos projetos do Lions Clube Bauru Autismo, que incluem a realização de rodas de conversa, palestras educativas, capacitação de familiares e profissionais, além de ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).